「葬儀屋は同業婚が多い？」元火葬場職員が語る出会い事情「理解がなければふざけんなよってなる」
YouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」が「火葬場で男女の出会いってあるの？」と題した動画を公開した。元火葬技師の下駄華緒と元火葬場職員のパンダ企画が、葬祭業界における出会いや結婚事情に関する「同業婚ってそんな無いやろ」といった率直な本音を語っている。
動画の中盤、視聴者から寄せられた「葬祭関係の方は同業婚が多いのでしょうか？」という質問からトークがスタート。パンダ企画は葬儀業者に社内婚や同業婚が多いイメージがあると語り、「個人経営の葬儀屋さんは24時間いつでも電話を取らなきゃいけない」と過酷な勤務実態を明かした。
さらに、家族旅行の予定があっても急な仕事が入る可能性があるため、「そういう仕事の理解がなければ『ふざけんなよ』って家族は怒る」と、同業者同士の方が結婚生活が円滑に進む背景を説明した。一方、火葬場での出会いについて下駄は、「3、4人で回すから、あと2人を気にいらなかったらアウト」と少人数の職場ならではの事情を明かし、苦笑いを浮かべた。
また、「葬祭業は嫁の行き手がなくなる」という昭和世代の古い価値観について、下駄は「そういう時代を生きた人だから」と理解を示しつつ、「今の時代はそんな関係ない」と断言。社会の意識変化に触れ、偏見に縛られる必要はないという力強い姿勢を示した。
葬祭業界の知られざる恋愛事情や、時代と共に変わる結婚観をユーモアを交えて語り合った2人。特殊な職業を取り巻くリアルな実態と、彼らの仕事への向き合い方が垣間見える対談となっている。
動画の中盤、視聴者から寄せられた「葬祭関係の方は同業婚が多いのでしょうか？」という質問からトークがスタート。パンダ企画は葬儀業者に社内婚や同業婚が多いイメージがあると語り、「個人経営の葬儀屋さんは24時間いつでも電話を取らなきゃいけない」と過酷な勤務実態を明かした。
さらに、家族旅行の予定があっても急な仕事が入る可能性があるため、「そういう仕事の理解がなければ『ふざけんなよ』って家族は怒る」と、同業者同士の方が結婚生活が円滑に進む背景を説明した。一方、火葬場での出会いについて下駄は、「3、4人で回すから、あと2人を気にいらなかったらアウト」と少人数の職場ならではの事情を明かし、苦笑いを浮かべた。
また、「葬祭業は嫁の行き手がなくなる」という昭和世代の古い価値観について、下駄は「そういう時代を生きた人だから」と理解を示しつつ、「今の時代はそんな関係ない」と断言。社会の意識変化に触れ、偏見に縛られる必要はないという力強い姿勢を示した。
葬祭業界の知られざる恋愛事情や、時代と共に変わる結婚観をユーモアを交えて語り合った2人。特殊な職業を取り巻くリアルな実態と、彼らの仕事への向き合い方が垣間見える対談となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。