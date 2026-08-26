「歯磨きで虫歯は防げない」歯科医が断言。毎日の歯磨きを台無しにする“食習慣の落とし穴”
毎日きちんと歯磨きをしていたのに、虫歯になってしまった。そんな経験はないでしょうか。歯磨きをしっかりすれば虫歯は防げる。多くの人がそう信じています。しかし、『もう二度と歯医者の治療がいらなくなる3つの習慣 歯を失わないための本気の予防法』（KADOKAWA刊）の著者であり、歯科医師の前岡遼馬先生は「歯磨きで虫歯予防はできない」と言います。
歯磨きで虫歯予防ができないとは一体どういうことなのでしょうか？「歯を残す」歯科医師として各メディアで活躍中の前岡先生に、歯の新常識と間違った虫歯予防ケアについて話を聞きました。
◆がんばった歯磨きを無駄にする行動とは？
――先生の著書の中にある「歯磨きで虫歯は予防できない」という項目が、かなり衝撃的でした。
前岡遼馬先生（以下、前岡）：虫歯ができる最大の原因は、「歯が溶ける時間」と「歯が修復される時間」のバランスが崩れることにあります。
口の中にはたくさんの菌がいるのですが、虫歯菌は糖質をエサにして「酸」を作り出します。この酸によって歯の表面が溶ける現象を「脱灰（だっかい）」といいます。一方で、唾液には溶けた歯を修復する「再石灰化」という働きがあり、通常は「脱灰」と「再石灰化」のバランスが保たれることで、歯は健康な状態に保たれています。
しかし、再石灰化によって歯が修復されるまでには1〜2時間ほどかかるため、その間に甘いものをつまんだり、スポーツドリンクやジュースを少しずつ飲み続けたりすると、歯が修復される前に再び酸にさらされ、溶ける時間のほうが長くなって虫歯になってしまうのです。
――虫歯は「脱灰」と「再石灰化」のバランスの問題だったのですね。
前岡：はい。ですから、どんなに歯磨きをがんばっても歯が修復する前に糖質を口に入れてしまえば、虫歯ができてしまうのです。実際、歯磨きがとても丁寧で口の中がきれいなのに、虫歯を繰り返す患者さんは珍しくありません。
――では、私たちは何のために毎日歯を磨いているのでしょうか？
前岡：歯磨きの本来の目的は、歯の表面にへばりついた細菌の塊である「プラーク」を物理的にこすり落とすことです。このプラークを放置することによって引き起こされるのが歯周病です。ですから、歯磨きは、基本的には歯周病対策なんです。プラークを取り除くことで口内の細菌数が減り、結果として多少は虫歯予防にもプラスにはたらきますが、メインの目的はあくまで歯周病予防なんです。
しかし、ほとんどの方が「食べかすを取るため」や「虫歯を防ぐため」に歯を磨いていると思っています。口の中の食べかすは自然と唾液などで流れていきますし、歯磨きだけで虫歯を防ぐことはできません。
結局のところ、虫歯になるかどうかは「磨き残しの有無」ではなく、「歯が溶ける時間」と「唾液が修復する時間」のバランスがとれているかで決まるのです。
◆虫歯予防のカギは「歯磨き」よりも「食べ方」
――日常生活の中でどのように虫歯対策をすればいいでしょうか。
前岡：口の中に存在する細菌の種類は、中学生くらいまでにほぼ決まります。また、歯の組織や唾液の質も生まれ持った要素が大きいものです。そう考えると、私たちが自分でできる確実な対策は「食生活（糖質を摂る頻度と時間）を意識すること」だけなんです。
ですから、自分でできる虫歯対策としては「糖質が口の中に入る頻度」をコントロールすることです。コントロールといっても、難しいことではありません。朝・昼・晩の食事と3時のおやつ以外には、水かお茶しか口に入れない。それだけです。
三食の中で好きなものを食べてもいいと思いますが、たとえば昼食が菓子パンだけだと虫歯リスクが非常に高くなるので、できれば和食などを選ぶのが理想ですね。おやつも、焼き芋やおにぎりのような素朴で腹持ちの良いものを選ぶくらいがちょうどいいと思います。
歯磨きで虫歯予防ができないとは一体どういうことなのでしょうか？「歯を残す」歯科医師として各メディアで活躍中の前岡先生に、歯の新常識と間違った虫歯予防ケアについて話を聞きました。
◆がんばった歯磨きを無駄にする行動とは？
前岡遼馬先生（以下、前岡）：虫歯ができる最大の原因は、「歯が溶ける時間」と「歯が修復される時間」のバランスが崩れることにあります。
口の中にはたくさんの菌がいるのですが、虫歯菌は糖質をエサにして「酸」を作り出します。この酸によって歯の表面が溶ける現象を「脱灰（だっかい）」といいます。一方で、唾液には溶けた歯を修復する「再石灰化」という働きがあり、通常は「脱灰」と「再石灰化」のバランスが保たれることで、歯は健康な状態に保たれています。
しかし、再石灰化によって歯が修復されるまでには1〜2時間ほどかかるため、その間に甘いものをつまんだり、スポーツドリンクやジュースを少しずつ飲み続けたりすると、歯が修復される前に再び酸にさらされ、溶ける時間のほうが長くなって虫歯になってしまうのです。
――虫歯は「脱灰」と「再石灰化」のバランスの問題だったのですね。
前岡：はい。ですから、どんなに歯磨きをがんばっても歯が修復する前に糖質を口に入れてしまえば、虫歯ができてしまうのです。実際、歯磨きがとても丁寧で口の中がきれいなのに、虫歯を繰り返す患者さんは珍しくありません。
――では、私たちは何のために毎日歯を磨いているのでしょうか？
前岡：歯磨きの本来の目的は、歯の表面にへばりついた細菌の塊である「プラーク」を物理的にこすり落とすことです。このプラークを放置することによって引き起こされるのが歯周病です。ですから、歯磨きは、基本的には歯周病対策なんです。プラークを取り除くことで口内の細菌数が減り、結果として多少は虫歯予防にもプラスにはたらきますが、メインの目的はあくまで歯周病予防なんです。
しかし、ほとんどの方が「食べかすを取るため」や「虫歯を防ぐため」に歯を磨いていると思っています。口の中の食べかすは自然と唾液などで流れていきますし、歯磨きだけで虫歯を防ぐことはできません。
結局のところ、虫歯になるかどうかは「磨き残しの有無」ではなく、「歯が溶ける時間」と「唾液が修復する時間」のバランスがとれているかで決まるのです。
◆虫歯予防のカギは「歯磨き」よりも「食べ方」
――日常生活の中でどのように虫歯対策をすればいいでしょうか。
前岡：口の中に存在する細菌の種類は、中学生くらいまでにほぼ決まります。また、歯の組織や唾液の質も生まれ持った要素が大きいものです。そう考えると、私たちが自分でできる確実な対策は「食生活（糖質を摂る頻度と時間）を意識すること」だけなんです。
ですから、自分でできる虫歯対策としては「糖質が口の中に入る頻度」をコントロールすることです。コントロールといっても、難しいことではありません。朝・昼・晩の食事と3時のおやつ以外には、水かお茶しか口に入れない。それだけです。
三食の中で好きなものを食べてもいいと思いますが、たとえば昼食が菓子パンだけだと虫歯リスクが非常に高くなるので、できれば和食などを選ぶのが理想ですね。おやつも、焼き芋やおにぎりのような素朴で腹持ちの良いものを選ぶくらいがちょうどいいと思います。