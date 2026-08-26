【プロ野球】マジック点灯がかかった大一番！「さすがビジター席」と唸る阪神ファンの熱狂的応援
YouTubeチャンネル「トラヤマ(虎山)torayama プロ野球愛好家 棒球愛好者」が、「【さすがビジター席】優勝マジック点灯がかかった日の試合前1-9応援歌メドレー！ど平日なのに阪神ファンの声量がエグすぎた... inバンテリンドーム 8/25 vs中日」と題した動画を公開した。8月25日にバンテリンドームで行われた対中日戦の試合前に、阪神ファンが披露した熱気あふれる1-9応援歌メドレーの様子を伝えている。
動画は、阪神タイガースの優勝マジック点灯がかかった重要な一戦を前に、ビジター応援席であるレフトスタンドの様子からスタートする。平日の開催にもかかわらず、スタンドを黄色く染め上げた大勢の阪神ファンが、1番打者の近本光司から始まるスターティングメンバーの応援歌を大合唱している。
各選手の応援歌ごとにメガホンやタオルが揺れ、大音量のコールが球場内に響き渡る。中野拓夢、森下翔太、大山悠輔と続く主軸打者への声援は特に熱を帯び、ビジター球場であることを忘れさせるほどの盛り上がりを見せている。ノイジー、佐藤輝明、坂本誠志郎、木浪聖也と息の合った応援が続き、ファンが一丸となって声を張り上げる圧倒的な姿が収められている。
メドレーの最後は、投手の応援歌から球団歌である「六甲おろし」の大合唱へと続く。敵地でありながら、ホームグラウンドさながらの凄まじい声量と一体感を見せつけた阪神ファン。悲願の優勝に向けたファンの並々ならぬ熱気と期待感が、画面越しにも強く伝わってくる映像となっている。
動画は、阪神タイガースの優勝マジック点灯がかかった重要な一戦を前に、ビジター応援席であるレフトスタンドの様子からスタートする。平日の開催にもかかわらず、スタンドを黄色く染め上げた大勢の阪神ファンが、1番打者の近本光司から始まるスターティングメンバーの応援歌を大合唱している。
各選手の応援歌ごとにメガホンやタオルが揺れ、大音量のコールが球場内に響き渡る。中野拓夢、森下翔太、大山悠輔と続く主軸打者への声援は特に熱を帯び、ビジター球場であることを忘れさせるほどの盛り上がりを見せている。ノイジー、佐藤輝明、坂本誠志郎、木浪聖也と息の合った応援が続き、ファンが一丸となって声を張り上げる圧倒的な姿が収められている。
メドレーの最後は、投手の応援歌から球団歌である「六甲おろし」の大合唱へと続く。敵地でありながら、ホームグラウンドさながらの凄まじい声量と一体感を見せつけた阪神ファン。悲願の優勝に向けたファンの並々ならぬ熱気と期待感が、画面越しにも強く伝わってくる映像となっている。
YouTubeの動画内容
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