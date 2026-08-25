食事制限だけではダメ？血糖値を乱す“あの日常習慣”と正しい対策

食事や運動に気をつけているのに、血糖値がなかなか安定しないと感じたことはないでしょうか。実は、睡眠の質やストレスの状態など、食事以外の日常的な要因も血糖コントロールに影響することがあります。この記事では、見落とされやすい生活習慣の盲点について、身体のしくみとあわせてわかりやすくお伝えします。

監修医師：

井筒 琢磨（医師）

2型糖尿病の意外な落とし穴--血糖値を乱す日常習慣の盲点

2014年岩手医科大学卒2016年仙台市立病院循環器内科2019年江戸川病院糖尿病・代謝・腎臓内科2023年岩手県立中央病院糖尿病・内分泌内科 兼 救急診療科2023年医療法人社団啓愛会理事2026年孝仁病院美希病院所属学会日本医師会 産業医日本循環器学会 循環器専門医日本糖尿病学会 糖尿病専門医日本内科学会 総合内科専門医

このセクションでは、食事以外の日常的な行動や習慣が、2型糖尿病の管理に影響を与える可能性について解説します。

糖尿病の管理といえば、食事制限と運動が真っ先に思い浮かぶ方が多いでしょう。しかし実際には、睡眠の質、ストレスの状態、薬の飲み方のタイミングなど、食事や運動以外の要因も血糖値に影響を与えます。これらの要因は見落とされやすいため、「しっかり食事に気をつけているのになぜ血糖値が改善しないのか」という疑問につながることもあります。

睡眠不足が血糖コントロールを乱す理由

睡眠は、身体のさまざまな機能を回復・調整するために欠かせない時間です。睡眠不足が続くと、インスリンの効き目が低下する「インスリン抵抗性」が高まることがわかっています。インスリン抵抗性とは、血糖を下げるためのインスリンが十分に作用しにくい状態を指し、血糖値が高くなりやすい土台を作ってしまいます。

また、睡眠不足は食欲を調節するホルモンのバランスを乱し、高カロリーな食品を求める傾向を強める可能性があります。食欲抑制に関わるレプチンが減少し、食欲を高めるグレリンが増えることで、過食につながりやすくなります。つまり、睡眠不足は血糖コントロールを直接的にも間接的にも悪化させる要因となり得ます。2型糖尿病の管理では、規則正しい睡眠リズムを保つことが、食事や運動と同様に重要といえます。

ストレスと血糖値の深い関係

精神的・身体的なストレスがかかると、身体は「コルチゾール」や「アドレナリン」といったストレスホルモンを分泌します。これらのホルモンは血糖値を上昇させる働きがあり、ストレスの多い生活が続くと慢性的に血糖値が高い状態を招く可能性があります。

さらに、強いストレスがかかると食行動が乱れやすくなります。過食や偏食、アルコールの摂取量の増加などは、血糖値の管理を困難にします。ストレス解消のために甘いものを摂る習慣がある場合は、特に注意が必要です。2型糖尿病の管理においては、ストレスへの対処法を身につけることが病状の安定につながります。軽い運動、趣味の時間、十分な休養など、自分に合った方法でストレスを和らげる工夫が大切です。かかりつけ医や心療内科などへの相談も選択肢のひとつです。

まとめ

2型糖尿病は、日常生活のさまざまな側面と深く関わる病気です。糖尿病になると、失明の原因となる糖尿病網膜症だけでなく、一般的な白内障や緑内障にもなりやすくなりますが、早期発見と適切な血糖コントロールによってこれらのリスクを下げることができます。また、食べ方の順番や速さ、見落とされやすい食品の選び方、睡眠やストレスといった生活習慣、そして治療の継続のあり方--これらをひとつひとつ見直すことが、合併症の予防につながります。「症状がないから問題ない」という思い込みを手放し、定期的な受診と検査を続けることが大切です。気になる症状がある場合や血糖管理に不安を感じる場合は、糖尿病内科や内分泌内科などの医療機関に相談されることをお勧めします。

参考文献

厚生労働省「糖尿病 | 生活習慣病などの情報」

糖尿病情報センター「網膜症」

糖尿病情報センター「合併症」

日本腎臓学会「慢性腎臓病」

糖尿病情報センター「糖尿病の食事のはなし（基本編）」