森七菜、MEGUMIに“美”のお悩み相談 おすすめアイテムを「その場でめちゃくちゃポチッて」【藁にもすがる獣たち】
【モデルプレス＝2026/08/25】俳優の鈴鹿央士、成宮寛貴、女優の森七菜が8月25日、都内で行われた映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開）の完成披露舞台挨拶に、共演のMEGUMI、青木マッチョ、小手伸也、風吹ジュン、メガホンをとった城定秀夫監督とともに登壇。森が、MEGUMIに美容について相談したことを明かした。
【写真】24歳人気女優「大人の魅力全開」胸元開きドレス姿
森とMEGUMIは共演シーンが多かったそうで、森は「私が日焼けをしちゃって、『白くなりたいんですけど、何かありますか？』みたいな感じで相談させていただいたことがあって、『この日焼け止めいいよ』とか全部教えていただいて、その場でめちゃくちゃポチッて」と美容トークを展開したことを明かした。「次の撮影の時に、ご自身でプロデュースされている化粧品のブランドをラインで全部いただいて、サプリメントも全部いただいて、私、そのバッグを誰にも取られないように、1億円が入ってるくらい大事に持って帰りました（笑）」と告白。これにMEGUMIは「嬉しいわあ」と感激し、「すごく素直な生徒さんで、とても高いポテンシャルをお持ちの方だなと思っておりました」と絶賛した。
そして、成宮と青木は、2025年、閉館した丸の内TOEIを壊しながら撮影を行ったそうで、成宮は「歴史ある映画館をぶっ壊して。贅沢に。悪いことしましたね（笑）」と笑顔で語りつつ、「撮影自体はものすごく大変なアクションシーンで、監督は長回しで全然カットしなかったりとかするので、飛んだり跳ねたりみたいなことをしたんですけど、普通、危ない部分とか養生してあったりとかするんですけど、そういうのが全部映っちゃうので、俺も一番前の席から3番目の席まで横回転で飛んだりとかしましたね。（そこにクッションなどは）ないんですよ。映っちゃうので」と振り返ると、城定監督は「安全は配慮して…」と申し訳なさそうにコメントした。
さらに、同イベントでは1億円（10kg）重量当てゲームも行われ、鈴鹿・成宮・風吹・青木チームと森・MEGUMI・小手チームが、10kgを目指して擬似紙幣を重量計に乗せるゲームが行われ、わずか0.1kgの差で森・MEGUMI・小手チームが勝利し、10万円分の商品券を手に入れた。
最後に、コメントを求められた鈴鹿は「お客様に観ていただくのは初めてなので、僕らはちょっとドキドキというか、話にあったように今まで観たことのないようなシーンだったり、すごく強烈な映像だったりとか、本編95分なんですけど、ハラハラドキドキの展開で1秒も見逃すことなく楽しんでいただけたら幸いです」とアピールし、「コメントとかであったんですけど、『極上のエンターテインメント、ここに爆誕！』っていう言葉がぴったりの映画かなと思います。ちょっとでも面白いなと思っていただけたら、ぜひ友だちだったり、家族だったりに『面白い映画があったよ』と伝えてもらえたら嬉しいです。皆さんも一緒に公開まで宣伝部としてよろしくお願いします」と語った。
たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描いた、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の傑作小説『藁にもすがる獣たち』（講談社文庫）を映画化した本作。バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し〜な（森）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていくことになる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳人気女優「大人の魅力全開」胸元開きドレス姿
◆森七菜、MEGUMIに“美”のお悩み相談
森とMEGUMIは共演シーンが多かったそうで、森は「私が日焼けをしちゃって、『白くなりたいんですけど、何かありますか？』みたいな感じで相談させていただいたことがあって、『この日焼け止めいいよ』とか全部教えていただいて、その場でめちゃくちゃポチッて」と美容トークを展開したことを明かした。「次の撮影の時に、ご自身でプロデュースされている化粧品のブランドをラインで全部いただいて、サプリメントも全部いただいて、私、そのバッグを誰にも取られないように、1億円が入ってるくらい大事に持って帰りました（笑）」と告白。これにMEGUMIは「嬉しいわあ」と感激し、「すごく素直な生徒さんで、とても高いポテンシャルをお持ちの方だなと思っておりました」と絶賛した。
◆鈴鹿央士、映画の見どころ語る
さらに、同イベントでは1億円（10kg）重量当てゲームも行われ、鈴鹿・成宮・風吹・青木チームと森・MEGUMI・小手チームが、10kgを目指して擬似紙幣を重量計に乗せるゲームが行われ、わずか0.1kgの差で森・MEGUMI・小手チームが勝利し、10万円分の商品券を手に入れた。
最後に、コメントを求められた鈴鹿は「お客様に観ていただくのは初めてなので、僕らはちょっとドキドキというか、話にあったように今まで観たことのないようなシーンだったり、すごく強烈な映像だったりとか、本編95分なんですけど、ハラハラドキドキの展開で1秒も見逃すことなく楽しんでいただけたら幸いです」とアピールし、「コメントとかであったんですけど、『極上のエンターテインメント、ここに爆誕！』っていう言葉がぴったりの映画かなと思います。ちょっとでも面白いなと思っていただけたら、ぜひ友だちだったり、家族だったりに『面白い映画があったよ』と伝えてもらえたら嬉しいです。皆さんも一緒に公開まで宣伝部としてよろしくお願いします」と語った。
◆映画「藁にもすがる獣たち」
たまたま見つけてしまった1億円をきっかけに、決して出会うはずのなかった人物たちが複雑に絡み合い、金の“獣”と化していく数奇な運命を描いた、江戸川乱歩賞作家・曽根圭介の傑作小説『藁にもすがる獣たち』（講談社文庫）を映画化した本作。バイト先のネットカフェで客の誰かが置いていった怪しいボストンバッグから思いもよらぬ大金を手にし、チャンネル登録者数“2ケタ”の弱小大学生YouTuber・佐藤寛治（鈴鹿）の日常は突如一変。“不良警官”江波戸良介（成宮）や、“夜職悪女”し〜な（森）らも現れ、想像を絶する“1億円争奪戦”に巻き込まれていくことになる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】