（大石邦彦アンカーマン）

今回の道交法の改正はかなり大きな変更で、法定速度60キロが30キロに変更になるのが一般道路の7割に及びます。

【写真を見る】9月1日から生活道路を時速60キロ走行で“一発免停” 法定速度60キロ→30キロに 一般道路の7割が対象 30キロ超から死亡事故が増加…道路交通法改正を解説

時速60キロで走ってこれまでは問題のなかった道路でも、9月1日以降は一発で免許停止になる可能性があります。

30キロになると、今まで60キロだったので“30キロ超過”していることになります。どのように変わるのか。まずはルール変更の内容から見ていきます。

センターラインや中央分離帯などがない道路は軒並み30キロに

生活道路の法定速度は9月1日以降、時速60キロから30キロに変わりますが、どのような道路で変わるのでしょうか。中央線（センターライン）や中央分離帯などがない道路は、軒並み30キロになります。

都会では裏道だったり、地方・郊外ではセンターラインがない道路がかなりあります。これが30キロに変更になるということです。

一方60キロのままなのは、センターラインがある道路。30キロ、40キロ、50キロと標識で時速指定がある道路は、標識の時速に従ってください。

負傷事故と死亡事故、分かれ目は時速30キロ超

今回の法律の改正の理由というのは何なのでしょうか。

当然ですが、少しでも死亡事故を減らしたいという思いが根底にあります。速度別の交通事故の割合（警察庁 2019年）を見てみると、縦軸が事故の割合、横軸が速度になっています。青が負傷事故、赤が死亡事故で、死亡事故の割合を見ていくと、速度が上がれば上がるほど増え、60キロを超えると20%ぐらいに達しています。

一方でこの負傷事故と死亡事故、これが交差するところ、死亡事故が負傷事故を上回るのがちょうど30キロを超えたぐらいのところです。データ上で言えば、時速30キロまで減速させれば死亡事故が大きく減らせるといえます。

今から周辺の道路のシミュレーションを

違反したら、どのような罰則があるのでしょうか。

生活道路を時速60キロで走行することは、現時点ではOKですが、9月1日以降は30キロオーバーになります。30キロオーバーだと、違反点数が6点。過去の違反歴（前歴）なしでも、一発で免許停止処分になります。

また、刑事処分の対象になりますので、10万円以下の罰金を科されます。

9月1日以降もルールを守って安全運転するためにも、あなたの身近にある道路が、法定速度が変更になる対象の道路なのか、今のうちからシミュレーションする必要がありそうです。