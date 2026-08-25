「想像出来なかった。この可愛さは」「愛おしすぎます♡」と絶賛されているのは、お散歩中に消防車と鉢合わせたわんちゃんの光景。消防車のサイレンに合わせて遠吠えをするわんちゃんですが、予想していた遠吠えとはちょっと違ったようで…？投稿は79万再生を超え、たくさんの人に笑顔を届けています。

【動画：サイレンを鳴らした消防車と一緒に遠吠えする犬→『カッコよく吠える』と思いきや…予想を裏切る『まさかの光景』】

遠吠え姿が可愛すぎると話題になっているのは、TikTokアカウント『うちのフレブル』に投稿された、フレンチブルドッグちゃんのお姿。

その日、わんちゃんは飼い主さんと一緒にお散歩へ出かけていたそう。すると、そこへやってきたのは1台の消防車。わんちゃんは消防車のサイレンの音に釘付けになっていたといいます。

そして…消防車が近くまでやってきた瞬間、わんちゃんは口先を尖らせながら「ウゥー！」と可愛らしい声で遠吠え！その声は、わんちゃんというよりも猫ちゃんのような可愛らしいお声だったとのこと。

カッコよく吠えるのかと思いきや、予想を裏切る可愛いわんちゃんの遠吠えに思わずキュンとしてしまいます。

救急車が通りかかった時は…

そんな可愛い遠吠えが絶賛されているわんちゃん。もちろん、救急車の時にもその光景は見られます。別の日のお散歩中に、道の向こうから救急車のサイレンが聞こえてくると…

救急車が横を通りかかった瞬間、「アゥー！」と遠吠え！声をあげた瞬間にぴょこぴょこと動く耳と、一生懸命尖らせたお口が可愛すぎます。

その後、救急車が通り過ぎたあともわんちゃんは暫く遠吠えを続けていたとのこと。もしかしたら、街の一大事を心配して、みんなにお知らせをしてくれていたのかもしれません。

そんなわんちゃんの遠吠えの光景には、たくさんのコメントが寄せられることに。「サイレンの音真似してる？」「なんだ猫かｗ」「この一生懸命さがたまらん」と、胸を射止められる人が続出。

TikTokアカウント『うちのフレブル』では、そんなわんちゃんの可愛い遠吠えの様子や、日々の出来事が綴られていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「うちのフレブル」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。