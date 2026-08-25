ドラマ版『ハリー・ポッター』ロックハート先生、ニコラス・ホルト→キット・ハリントンに変更
ドラマ版『ハリー・ポッター』のシーズン2で、当初起用が発表されていたニコラス・ホルトに代わり、『ゲーム・オブ・スローンズ』などで知られるキット・ハリントンが、ギルデロイ・ロックハートを演じることが分かった。
【写真】年末配信開始！ ハリー、ロン、ハーマイオニーの姿 ドラマ版『ハリー・ポッターと賢者の石』フォトギャラリー
ギルデロイ・ロックハートは、ホグワーツ魔法魔術学校で、ハリーらに闇に対する防衛術を教える教師。シーズン2の舞台となる第2巻『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の中心的登場人物として知られ、映画版ではケネス・ブラナーが演じた。
今月はじめ、『スーパーマン』（2025）や『ノスフェラトゥ』（2024）のニコラス・ホルトの起用が伝えられていたが、Varietyによると、ニコラスはスケジュールの都合から降板したという。
キットは、昨年Audibleで配信された『ハリー・ポッター』のオーディブックでもロックハートの声を担当している。昨年受けたVarietyのインタビューでは、“自称『ハリー・ポッター』オタク”だと宣言。「ロックハートというキャラクターが大好きなので、二つ返事で引き受けました」と語っていた。
J・K・ローリングの原作小説を基に、1巻を1シーズンかけてドラマ化される同シリーズは、公開オーディションで抜擢されたドミニク・マクラフリン、アラステア・スタウト、アラベラ・スタントンが、ハリー、ロン、ハーマイオニーをそれぞれ演じ、今年12月25日にHBOとHBO Maxにて、待望のシーズン1が配信開始。シーズン2は今秋撮影開始予定となっている。
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ギルデロイ・ロックハートは、ホグワーツ魔法魔術学校で、ハリーらに闇に対する防衛術を教える教師。シーズン2の舞台となる第2巻『ハリー・ポッターと秘密の部屋』の中心的登場人物として知られ、映画版ではケネス・ブラナーが演じた。
キットは、昨年Audibleで配信された『ハリー・ポッター』のオーディブックでもロックハートの声を担当している。昨年受けたVarietyのインタビューでは、“自称『ハリー・ポッター』オタク”だと宣言。「ロックハートというキャラクターが大好きなので、二つ返事で引き受けました」と語っていた。
J・K・ローリングの原作小説を基に、1巻を1シーズンかけてドラマ化される同シリーズは、公開オーディションで抜擢されたドミニク・マクラフリン、アラステア・スタウト、アラベラ・スタントンが、ハリー、ロン、ハーマイオニーをそれぞれ演じ、今年12月25日にHBOとHBO Maxにて、待望のシーズン1が配信開始。シーズン2は今秋撮影開始予定となっている。