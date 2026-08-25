柳楽優弥×川栄李奈、『RYUJI 竜二』で夫婦役 出会いと家族愛を映したキャラクターPV
俳優の柳楽優弥が主演を務める映画『RYUJI 竜二』（10月30日公開）から、柳楽演じる竜二と、川栄李奈演じる妻・まり子にフォーカスした2本のキャラクターPVが解禁された。
【動画】竜二とまり子のキャラクターPV
本作は、故・金子正次さんが主演と脚本を務め、1983年に公開された映画『竜二』の魂を受け継ぐ作品。裏社会で生きながら、愛する家族を守ろうともがく竜二の姿を、現代のリアリティーとともに描き直す。監督は水田伸生が務める。
公開された映像は、竜二とまり子、それぞれの視点から二人の関係性を映し出しており、柳楽と川栄が各映像のナレーションも担当している。
竜二編で描かれるのは、愛する妻と息子、そして血よりも濃い絆で結ばれた兄弟という、両立できない二つの“家族”の狭間でもがく姿。「楽じゃねぇなぁ」と漏らし、「俺たちの城」を守ろうとする竜二。壊れかけた世界で何を守り、どのように生きるのか、核心を予感させる内容となっている。
一方、まり子編では、まり子が竜二との出会いを振り返る。「私も竜ちゃんに拾ってもらったの……」と語り、「好きになっちゃった」とほほ笑む姿から、竜二に対するまっすぐな思いが伝わってくる。
裏社会で生きる男としてだけでなく、一人の夫、一人の父親としての竜二の横顔も映し出され、家族として生きることを選んだ二人の愛と、その行く末を予感させる映像に仕上がっている。
共演には、竜二を「兄貴」と慕う舎弟・直役で萩原利久、もう一人の舎弟・ひろし役でBE:FIRSTのJUNONが出演。家族や舎弟、兄弟分、因縁の相手など、それぞれの視点を通して、単純な善悪では割り切れない竜二という男の姿が描かれる。
【動画】竜二とまり子のキャラクターPV
本作は、故・金子正次さんが主演と脚本を務め、1983年に公開された映画『竜二』の魂を受け継ぐ作品。裏社会で生きながら、愛する家族を守ろうともがく竜二の姿を、現代のリアリティーとともに描き直す。監督は水田伸生が務める。
竜二編で描かれるのは、愛する妻と息子、そして血よりも濃い絆で結ばれた兄弟という、両立できない二つの“家族”の狭間でもがく姿。「楽じゃねぇなぁ」と漏らし、「俺たちの城」を守ろうとする竜二。壊れかけた世界で何を守り、どのように生きるのか、核心を予感させる内容となっている。
一方、まり子編では、まり子が竜二との出会いを振り返る。「私も竜ちゃんに拾ってもらったの……」と語り、「好きになっちゃった」とほほ笑む姿から、竜二に対するまっすぐな思いが伝わってくる。
裏社会で生きる男としてだけでなく、一人の夫、一人の父親としての竜二の横顔も映し出され、家族として生きることを選んだ二人の愛と、その行く末を予感させる映像に仕上がっている。
共演には、竜二を「兄貴」と慕う舎弟・直役で萩原利久、もう一人の舎弟・ひろし役でBE:FIRSTのJUNONが出演。家族や舎弟、兄弟分、因縁の相手など、それぞれの視点を通して、単純な善悪では割り切れない竜二という男の姿が描かれる。