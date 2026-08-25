女子シングルスで準優勝した山口茜選手(写真：ロイター/アフロ)

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バドミントン日本代表が25日、インドで行われた世界選手権から帰国。女子シングルスで銀メダルを獲得した山口茜選手は、「決勝戦での負けもすごくいい経験になった」と振り返りました。

準決勝までの4戦全てをストレート勝利で決勝まで勝ち上がった山口選手。2連覇をかけてパリオリンピック金メダリストで世界ランキング1位のアン・セヨン選手(韓国)と対戦しましたが、結果は0-2で惜しくも準優勝。「結果に対する納得感と負けた悔しさというのがまだ同時に存在している感じ。決勝戦での負けもすごくいい経験になったと思っているので、今後もまた成長していけるように頑張りたいと思います」と大会を総括すると、対戦したアン・セヨン選手について「とても強い選手。ほとんど優勝しかしていないので、そういう自分がここまで来ても、どんどんチャレンジ出来る選手の存在があるっていうのが、すごく自分にとってはありがたいことだなと思いますし、まだまだ成長しようと思わせてくれる選手がいるってのは自分にとってすごくいいことだなと思います」と話しました。

また、山口選手が所属する再春館製薬所は7月28日に発生した地震で被害を受けた熊本が拠点。自身も発生当時は熊本の自宅にいたことを明かし、「改めて自分たちが好きなことをやらせてもらっているということが、当たり前じゃないということを実感させられた出来事だったなというふうに思います。その中で結果も大事ですけど、自分の精いっぱいで戦う、ベストを尽くすというところが本当に大切なんだなということを感じた出来事でもあったのかなと思っている。今回はあまり結果を意識しすぎずに、ベストを尽くそうという気持ちで臨めた大会になったのかなと思います。結果的には決勝戦まで戦えて、自分の中ではベストを尽くして精いっぱいやれたと思っているので、その中で一人でも多くの方に頑張る活力になってくれればすごくうれしいなと感じています」と思いを伝えました。