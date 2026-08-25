マフィア梶田「一度は言ってみたかった」愛車での追突事故で思わず飛び出たセリフ

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文筆業から俳優まで、職業の説明にいつも困ってしまう「マフィア梶田」の個人チャンネルです。 主戦場であるアニメ・ゲーム業界のお話や、愛してやまないアメ車、ハーレーなど様々な趣味の活動を発信していきます。 声優・中村悠一と遊び倒す「わしゃがなTV」も好評配信中です！