「揃えさせる気ねえじゃんか！」EXILE・世界とマフィア梶田がバンダイナムコ Cross Storeでオタク全開トーク
マフィア梶田が「【横浜散策】バンダイナムコ Cross Store 横浜で遊んじゃうぞ！【with世界くん】」を公開した。EXILE／FANTASTICSの世界と共に、横浜のバンダイナムコ Cross Storeを散策。アニメや特撮のグッズに大興奮する二人のオタク全開なやり取りや、世界が出演する『仮面ライダーガヴ』の裏話が語られている。
「我々オタクだからオタックスポットに行きたい」というマフィア梶田の提案で、二人は初めて訪れたという同店を散策。食玩コーナーでは、世界が所属するFANTASTICSが参加するプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』のウエハースを発見した。世界が「こっちは俺出ますね」と自身のカードが含まれるパッケージを手に取るも、全45種で1箱20個入りという仕様に、マフィア梶田は「揃えさせる気ねえじゃんか」と鋭いツッコミを入れた。
サンライズの作品を集めた「サンライズワールド」では、ロボットアニメのグッズに「たまんないっすね」と童心に返る二人。さらに、大量の台が並ぶガシャポンコーナーへと足を進めると、マフィア梶田が「カエルの弥勒菩薩像」や『烈火の炎』のガチャを回して見事に狙いのキャラクターを引き当てるなど、大はしゃぎする様子を見せた。
また、特撮コーナーでは世界自身が出演する『仮面ライダーガヴ』の話題に。世界は「ベルトをポイ捨てする仮面ライダーだった」と、使い捨ての人間を使ってベルトを作るという驚きの設定を明かした。
動画の終盤、マフィア梶田は「俺は世界くんのことが大好きだから引くんだよ」と、自身の推しである世界を狙って『BATTLE OF TOKYO』のアクリルバッジのガチャに挑戦する一幕も。少年のような笑顔でグッズを見て回る二人の姿から、ジャンルを超えた深い絆と作品へのリスペクトが伝わる内容となっている。
「我々オタクだからオタックスポットに行きたい」というマフィア梶田の提案で、二人は初めて訪れたという同店を散策。食玩コーナーでは、世界が所属するFANTASTICSが参加するプロジェクト『BATTLE OF TOKYO』のウエハースを発見した。世界が「こっちは俺出ますね」と自身のカードが含まれるパッケージを手に取るも、全45種で1箱20個入りという仕様に、マフィア梶田は「揃えさせる気ねえじゃんか」と鋭いツッコミを入れた。
サンライズの作品を集めた「サンライズワールド」では、ロボットアニメのグッズに「たまんないっすね」と童心に返る二人。さらに、大量の台が並ぶガシャポンコーナーへと足を進めると、マフィア梶田が「カエルの弥勒菩薩像」や『烈火の炎』のガチャを回して見事に狙いのキャラクターを引き当てるなど、大はしゃぎする様子を見せた。
また、特撮コーナーでは世界自身が出演する『仮面ライダーガヴ』の話題に。世界は「ベルトをポイ捨てする仮面ライダーだった」と、使い捨ての人間を使ってベルトを作るという驚きの設定を明かした。
動画の終盤、マフィア梶田は「俺は世界くんのことが大好きだから引くんだよ」と、自身の推しである世界を狙って『BATTLE OF TOKYO』のアクリルバッジのガチャに挑戦する一幕も。少年のような笑顔でグッズを見て回る二人の姿から、ジャンルを超えた深い絆と作品へのリスペクトが伝わる内容となっている。
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