特急列車「スペーシアX」と衝突で作業員ら4人死亡　見張員と連携取れず…

栃木県の東武日光線・新鹿沼駅で線路で作業していた男性4人が、特急列車と接触して死亡しました。

20日夕方に東武鉄道が行った記者会見で、当時の状況が分かってきました。

FNNが独自に入手した、事故直前に列車が急停車する瞬間とみられる映像では、速度を落としながらホームに入ってくる東武鉄道の特急列車「スペーシアX」が確認できます。

東武鉄道・亀山昇司運輸部長：

（Q. 非常ブレーキのタイミングは？）入った直前に、はっということで非常ブレーキ。（Q. 目視で？）はい。

20日午前、栃木・鹿沼市の東武日光線・新鹿沼駅で除草作業をしていた作業員ら4人が、特急列車「スペーシアX」と接触し死亡した事故。

東武鉄道の会見で、事故当時の状況が明らかになりました。

東武鉄道・佐藤晃一施設部部長：

昼間線路内で作業をするためには退避することが可能な状態をつくった上で、作業することになっています。原因については調査中。

会見によりますと、現場では死亡した4人の他、作業指揮者や見張りの作業員など10人のチームで除草作業を行っていました。

事故の発生は午前10時45分ごろ、東武日光駅発、浅草行き上りの「スペーシアX」がホームの下にいた4人と接触したのです。

事故はなぜ起きたのか。

東武鉄道によりますと、列車が近づくと見張りの作業員は黄色の旗で列車に合図を出し、列車側も合図を確認して、警笛を鳴らしていたということです。

東武鉄道・佐藤晃一施設部部長：

黄色い旗を水平に上げて知らせることになっている。

東武鉄道・亀山昇司運輸部長：

運転士は黄色い旗を確認して電車の汽笛をパンとならすルールになっていて、それを実行している。

東武鉄道が公開している作業の紹介動画では、列車が近づくと、作業員が黄色い旗で列車に合図を出す様子が映っています。

今回の現場でも規定どおりに合図が出されていましたが、作業現場から前方に約300メートル離れた踏切にいた中継の見張り役とは、意思疎通ができない状態だったということです。

東武鉄道・佐藤晃一施設部部長：

中継見張員は踏切に着いていたが、列車見張員との意思疎通できる状況ではなかった。合図を出していたかどうかは調査中。

今回の事故で乗客、乗員にけがはなく、国の運輸安全委員会は鉄道事故調査官2人を派遣して調査を始めています。