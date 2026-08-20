レジャーや災害時によく使われるのが「カセットこんろ」です。そんな中、警視庁警備部災害対策課（以下、警視庁）が8月20日までに公式Xアカウントを更新。誤った方法でカセットこんろを使用しないよう、注意を呼び掛けています。

【画像】意外と知らない！？ これが「カセットこんろ」で絶対にやってはいけない“NGな使い方”です

公式アカウントは「災害時や屋外のレジャーでも、とても便利に使用できるカセットこんろ。備蓄している家庭も多いのではないでしょうか。しかし、誤った使い方が原因で事故になったケースがあります」と投稿。ボンベが過熱し、爆発する恐れがあるとして、主に次のような使い方をしないよう、呼び掛けています。

【カセットこんろの誤った使い方】

■2台並べて大きな鉄板を使用

鉄板の下に熱がこもり危険。

■炭の火起こしのために使用

調理以外の使用は危険。

■ガスこんろやIH調理器具上での使用

誤って電源が入るとボンベが加熱され、危険。

「過去の事故事例をもとに、カセットコンロの正しい使用方法を今一度見直してみてください」とコメントしています。