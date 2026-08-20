「年間10回じゃきかない」爆食ダイエット夫婦が明かす夫婦喧嘩のリアルな頻度と本音
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が、「【夫婦喧嘩】世間の『喧嘩の原因ランキング』を見たら、夫のカウンセリングが始まったｗ【聞き流し】」と題した動画を公開。じゅんちゃんとまるちゃんが、世間の夫婦喧嘩の原因ランキングを見ながら、自分たちのリアルなエピソードや本音を交えて語り合った。
動画は、2人が視聴者から贈られたコーヒーとケーキを味わいながらスタート。世間の夫婦喧嘩の頻度が「年間1～3回」が最多だというデータに対し、まるちゃんは「年間10回じゃきかないぐらいやってる」と即答。じゅんちゃんも「細かい言い争いを入れたらもっと」と同調し、和やかにランキング発表へと移った。
ランキング第4位の「お金のこと」では、じゅんちゃんが「男性は稼いで使いたい人が多い。俺もそっち」と主張するも、すかさずまるちゃんから「稼ぎたいって思ったことないでしょ。働かせないでくれタイプじゃん」と鋭いツッコミが入り、笑いを誘う一幕も。
第2位の「些細なこと」として、「引き出しの中にあるビニール袋を取ってと言っても見つけられない」というエピソードが紹介されると、2人は「めっちゃ分かる！」と激しく共感。さらに第1位の「態度や言動」では、相手の話を聞き流してしまう問題が挙げられ、夫婦間のコミュニケーションの難しさについて深く語り合った。
終始美味しいスイーツを楽しみながらも、世間の夫婦が抱える不満に対して共感し合う2人。笑いが絶えない対話の中から、夫婦のリアルな価値観や風通しの良い関係性が垣間見える動画となっている。
動画は、2人が視聴者から贈られたコーヒーとケーキを味わいながらスタート。世間の夫婦喧嘩の頻度が「年間1～3回」が最多だというデータに対し、まるちゃんは「年間10回じゃきかないぐらいやってる」と即答。じゅんちゃんも「細かい言い争いを入れたらもっと」と同調し、和やかにランキング発表へと移った。
ランキング第4位の「お金のこと」では、じゅんちゃんが「男性は稼いで使いたい人が多い。俺もそっち」と主張するも、すかさずまるちゃんから「稼ぎたいって思ったことないでしょ。働かせないでくれタイプじゃん」と鋭いツッコミが入り、笑いを誘う一幕も。
第2位の「些細なこと」として、「引き出しの中にあるビニール袋を取ってと言っても見つけられない」というエピソードが紹介されると、2人は「めっちゃ分かる！」と激しく共感。さらに第1位の「態度や言動」では、相手の話を聞き流してしまう問題が挙げられ、夫婦間のコミュニケーションの難しさについて深く語り合った。
終始美味しいスイーツを楽しみながらも、世間の夫婦が抱える不満に対して共感し合う2人。笑いが絶えない対話の中から、夫婦のリアルな価値観や風通しの良い関係性が垣間見える動画となっている。
YouTubeの動画内容
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毎週火・木・土・日19時に爆食動画更新！ 月・金17時におしゃべりメイン動画更新！ 2018年に結婚した夫のじゅんちゃんと、妻のまるちゃんです！ 激安・デカ盛り・対決企画を中心に、 爆食の裏側やリアルな本音も発信しています！
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