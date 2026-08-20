厳しい残暑で、まだまだ氷が必要な日々が続きます。3COINS（スリーコインズ）の「取り出しやすいスティック製氷器／KITINTO」が、SNS上で話題となっています。オトナンサー編集部のスタッフが、実際に使ってみました。

【画像】感動した…！ これが、3COINSの“ストレス激減”製氷アイテムです！

細長い氷が簡単に作れる「取り出しやすいスティック製氷器」

「取り出しやすいスティック製氷器／KITINTO」（330円、以下、税込み）は、底を押すだけでポンっと簡単に氷が取り出せる製氷トレイ。

底がシリコン製のため、強くひねらずに1個ずつ取り出すことができ、水筒やボトルに入れるのにぴったりな細長い氷を作ることができます。

通常の製氷皿で氷を作ると、ひねっても氷が取り出しにくかったり、飛び散ったりするのがかなりのストレスでした。日常のイライラが、たった330円で解決できたことに感激しました。グラスでドリンクを飲む際にも“映え”のある見た目の氷が出来上がります。ふた付きで冷凍庫の中で重ねて保管できるのもうれしい点です。

SNS上では、「本当に取り出しやすくて感動した」「リウマチあるから製氷皿ひねるのできなくていつも誰かにお願いしてたんだけど、私一人で氷作れるようになったよ！」といったコメントが寄せられ、利便性の高さや使いやすさに絶賛の声が集まっています。

3COINSの製氷グッズではほかに、一度に60個の小さめの氷がワンプッシュで作れてそのまま保存もできる「《一気に60個も作れる！》ワンプッシュ製氷器／KITINTO」（880円）も人気を集めています。