猫ちゃんは体が柔らかく、くつろぐ姿勢や寝姿にもさまざまなパターンがあります。時には「こんなポーズもできるの？」と驚かされることも…。

今回ご紹介するのは、まさにそんなワンシーン。Xで110万表示、5.8万を超えるいいねを集めた「子猫の寝相」には「なんかすごい事になってるぅw」「こんなんヨガでしか見ない」といった声が寄せられています。

【動画：くつろぐ子猫を見たら→あまりにも『不思議なポーズ』をしていて…『衝撃の光景』】

子猫の寝相がおかしい？

Xアカウント『かるん』に投稿されたのは、ソファでまどろんでいた子猫の「コハク」ちゃんの姿。

注目を集めたのは、体を大きくひねったような、『何ともいえない不思議なポーズ』でした。

時折目を動かすものの、同じ体勢のままほぼ静止状態を保っていたというコハクちゃん。

一見すると、手足の位置がどうなっているのかもよく分からないほど謎のポーズですが、本にゃんの表情はいたって穏やかです。

投稿には「こねこの寝相がおかしくて二度見した」と一言添えられており、飼い主さんの驚きが伝わってきます。

まるでヨガポーズ？驚きの声続々

飼い主さんを二度見させるほど、すごい寝相をみせたコハクちゃん。投稿は6900回以上リポストされ、ユーザーから多くの反響を集めています。

中でも多かったのは「どこまでが前足で、どこからが後ろ足なのか3秒くらい考えました笑」「入り組んでこんがらかっちゃってる」という声や「ヨガやってる？」「こんなんヨガでしか見ない体勢」などの声。猫の柔軟性を知っていても、思わず驚いてしまうようなポーズだったようです。

また、「どうなってんのこれ？可愛いけどさ」「可愛すぎて何度も見ちゃう」など、ポーズの不思議さと、何ともいえない可愛さに釘付けになってしまう人も多くいたようです。

そんなコハクちゃんは、2026年7月に飼い主さん宅にお迎えされたばかりなのだとか。これからも、子猫ならではの愛らしい姿をたくさん見せてくれることでしょう。

日々の様子は、Xアカウント『かるん』で見ることができます。

コハクちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Ｘアカウント「かるん」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。