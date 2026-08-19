◇サッカー天皇杯1回戦 福島7ー0大山（2026年8月19日 とうスタ）

J3福島は19日、天皇杯1回戦で大山サッカークラブ（山形）と対戦し、7−0と快勝した。FW三浦知良（59）はスタメン出場し、前半12分にPKを決めるなど2得点の活躍だった。

先発出場した三浦は前半12分、PKで冷静に左隅へ蹴り込み、7月25日の天皇杯県代表決定戦決勝以来となるゴールを決めた。「59歳174日」での得点は札幌の小野伸二が2021年6月9日に記録した41歳255日を上回る天皇杯最年長得点となった。さらに後半10分にもPKを決め、この試合2得点とチームをけん引した。

カズの奮闘に呼応するようにチームはゴールラッシュ。計7得点で1回戦を突破した。試合後、寺田周平監督は「カズさんが取ると盛り上がるし、士気が上がる。このチームで自分がどう生きていくか気にしてるし、流れの中でも取って欲しかったが、2点目は抜けだしからのPKだった。2点取ってよかった」と振り返った。

福島は26日に日産スタジアムで横浜Mとの2回戦に挑む。