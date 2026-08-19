溺愛されすぎているわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で27万8000回再生を突破し、「お殿様w」「なんて幸せ」「ご満悦の笑顔で草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お盆、おじいちゃんおばあちゃんの家に来た犬→帰り際には『台車』に乗って…幸せ過ぎる『VIP待遇』】

幸せそうな笑顔

Instagramアカウント「gonta.h」の投稿主さんは、白柴の『ごん太』くんの日常を紹介しています。お盆のある日、大好きなおじいちゃん・おばあちゃんの家へ遊びに行きました。

大好きな2人に会えるとあって、ごん太くんは到着した瞬間から大喜び。集まった親戚たちにもたくさん可愛がってもらい、終始ニコニコだったそうです。

そんな中、なぜかごん太くんが乗っていたのは、コンテナと台車を組み合わせて作られたオリジナルのバギー。まさかの特別仕様に乗りながら、みんなのナデナデを堪能していたといいます。

台車に乗ってお見送り

ごん太くんは、バギーに乗ったまま親戚のお見送りへ。みんなが帰っていく様子を、まるで主役のように見届けていたそうです。

親戚の見送りが終わると、今度はおじいちゃんとおばあちゃんを独り占め。たっぷり甘えながら、さらにご機嫌になっていきました。

バギーに乗って移動し、みんなから可愛がられ、好きな人を独占できるという至れり尽くせりの時間…。

実はごん太くん、前日からこの特別なバギーに乗りたがっていたのだとか。念願かなって嬉しかったのか、いつにも増して満面の笑みを浮かべていたそうです。

幸せ過ぎるVIP待遇

そして、楽しい時間にもついに帰るときがやってきました。ところが最後までVIP待遇は続きます。ごん太くんはバギーを押してもらい、一度も歩くことなく、そのまま車のもとへ。

車に到着すると、バギーから抱っこで車の中へと移動させてもらったそうです。最後の最後まで、手厚くお世話をしてもらったのでした。

まるでお殿様のように大切にされ、幸せいっぱいだったのでしょう。車内に入ってからも、表情はずっとニコニコしていたとか…♡

たくさんの愛情に包まれたお盆の一日を満喫したごん太くん。最後の最後まで特別扱いされる姿に、こちらまで幸せな気持ちになる、微笑ましい帰省エピソードでした。

この投稿には「見てると嬉しい気持ちになる」「私もこんな立場になりたい」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「gonta.h」には、ごん太くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「gonta.h」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。