坂口健太郎、エゴサして感想のぞく「すごく面白い」 多様な捉え方に「新しいところを何度も知れる」
俳優・坂口健太郎が19日、東京・亀戸天神社で行われた映画『私はあなたを知らない、』（28日公開）公開直前大ヒット祈願を行った。
【集合ショット】スカイツリーも！ヒット祈願を行った坂口健太郎＆堀田真由ら
劇中で過去と現在をつなぐ重要なモチーフとしてスクリーンに登場する、スカイツリーを望む神社で行われた同イベント。主演を務める坂口は、狂おしいまでに“家族“という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年・西山夕平を演じる。坂口は「夕平の選択は、肯定はできないけど共感はしてあげたいなという思いでやっていました。やったことのない表情や感じた事のない表情を作っていく作業の毎日でした」と回顧し、「新しい自分も発見したし、こんな瞬間が自分の中にもあるんだとその都度発見していきました」と手応えを感じていることを明かした。
イベントには坂口のほか、早瀬憩、堀田真由、中野量太監督が参加。それぞれ願いを込めた絵馬を披露した。坂口は「たくさんの皆さんなりの『私はあなたを知らない、』感想を聞かせてほしい」と絵馬に記入。今作について「見ている人なりの捉え方がすごくあるんです」とし、「スタッフと話したり、エゴサして感想を聞いていると“そんな捉え方があるんだ”と。西山夕平という役をやった身ではあるんですけど、すごく面白い、意外な捉え方というのがすごく多くて、僕もこの映画自体の新しいところを何度も知れるなっていうのがあったので、1週間後に公開ですけど、その時に見た方の感想を知りたいなって思いで書きました」と笑みを浮かべた。
一方で、ヒロインの東浜紗月を演じる早瀬は「大ヒット!!!」と願いを込め、「監督の作品にかけた思いと時間があって、一緒に作ったチームの皆さんの熱い思いもあり、私自身もこの映画を見てすごく心動かされるものがあったので、たくさんの方に見ていただいて、たくさんの方の心に届けばいいな、響くものがあればいいなという思いで書きました」とアピール。
シングルマザーの東浜紗月を演じる堀田は「みんなと語りたい!!!」と書き、「正解のない作品だと思ったので、子どもを持っている人も海外の人も、全然違った正解や答えをそれぞれに持てる作品だと思うのでお茶会みたいな感じで緩く感想を語り合うのが醍醐味だと思います」とほほ笑んだ。
最後に、中野監督は「幸せなエゴサ」と記入した絵馬を披露し、「エゴサの鬼なので、感想とか聞いていて面白いんです。いろんな形の捉え方があって、それを見ているととても幸せになるんですよ」と話し、作品名や自身の名前で検索していることを明かした。
今作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに中野量太監督が完全オリジナル脚本を手がけた日仏共同製作のヒューマンサスペンス。愛する人を殺めてしまう孤独な青年と、母を奪われた娘が13年の時を経て対峙（たいじ）する。
【集合ショット】スカイツリーも！ヒット祈願を行った坂口健太郎＆堀田真由ら
劇中で過去と現在をつなぐ重要なモチーフとしてスクリーンに登場する、スカイツリーを望む神社で行われた同イベント。主演を務める坂口は、狂おしいまでに“家族“という幸せの形を追い求め、愛する人を殺めてしまうという重い罪を犯してしまった孤独な青年・西山夕平を演じる。坂口は「夕平の選択は、肯定はできないけど共感はしてあげたいなという思いでやっていました。やったことのない表情や感じた事のない表情を作っていく作業の毎日でした」と回顧し、「新しい自分も発見したし、こんな瞬間が自分の中にもあるんだとその都度発見していきました」と手応えを感じていることを明かした。
一方で、ヒロインの東浜紗月を演じる早瀬は「大ヒット!!!」と願いを込め、「監督の作品にかけた思いと時間があって、一緒に作ったチームの皆さんの熱い思いもあり、私自身もこの映画を見てすごく心動かされるものがあったので、たくさんの方に見ていただいて、たくさんの方の心に届けばいいな、響くものがあればいいなという思いで書きました」とアピール。
シングルマザーの東浜紗月を演じる堀田は「みんなと語りたい!!!」と書き、「正解のない作品だと思ったので、子どもを持っている人も海外の人も、全然違った正解や答えをそれぞれに持てる作品だと思うのでお茶会みたいな感じで緩く感想を語り合うのが醍醐味だと思います」とほほ笑んだ。
最後に、中野監督は「幸せなエゴサ」と記入した絵馬を披露し、「エゴサの鬼なので、感想とか聞いていて面白いんです。いろんな形の捉え方があって、それを見ているととても幸せになるんですよ」と話し、作品名や自身の名前で検索していることを明かした。
今作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに中野量太監督が完全オリジナル脚本を手がけた日仏共同製作のヒューマンサスペンス。愛する人を殺めてしまう孤独な青年と、母を奪われた娘が13年の時を経て対峙（たいじ）する。