元大阪地検検事で、弁護士の亀井正貴氏が19日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で、殺人未遂罪で起訴された男が勾留の執行停止中に逃走したことについてコメントした。

函館地検は18日、北海道函館市の自宅で妻を金づちで殴ったとして、殺人未遂罪で起訴された同市の無職の男の被告（77）が病気の治療のため勾留の執行停止中、入院先の市内の病院から16日夕に姿を消し、行方不明になっていると明らかにした。道警などが行方を追っている。

志村敬次席検事は18日の記者会見で「国民に不安を与えかねない事態になったことは遺憾」と述べた。事案公表が2日後になったことについては「被告が他害行為に及ぶ危険性がなく、公表により地域住民に不安を与えるため」と弁解。危険性がない根拠などは「総合的判断」と具体的な説明を避けた。

地検によると、被告は16日朝、病気の治療のため函館地裁に勾留執行停止を認められ、市内の病院に入院。同日夕に所在不明となり、勾留執行停止は取り消された。

被告は6月16日、同居する70代の妻の頭部を金づちで複数回殴打したとして、殺人未遂容疑で逮捕。7月17日に同罪で起訴された。起訴状によると、妻は1カ月のけがを負った。

番組では、勾留執行停止制度や函館地検の対応について、亀井氏の「勾留執行停止の制度は人道上の配慮からも必要。結果的に被告が逃走しているので近隣住民の不安解消のためにも早く公表すべきだったのでは」とするコメントを紹介した。