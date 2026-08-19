意外と知らない食事の工夫！サンドイッチに「豆乳」を合わせるだけで血糖値スパイクが抑えられる理由
YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」が「豆乳に驚きの効果！【血糖値実験】糖尿病内科医がサンドイッチを食べて検証」を公開した。動画では、内科医である山村聡氏がサンドイッチと豆乳を一緒に摂取した場合の血糖値変動を、自らの体を用いて検証し、その驚きの効果を解説している。
これまで「サンドイッチと牛乳」の組み合わせで血糖値の変動を検証してきた山村氏。今回は視聴者から寄せられた「豆乳と一緒に食べたらどうなるの？」という疑問に応えるべく、腕に装着したセンサーを用いて実験を行った。
食前の血糖値は102からスタート。サンドイッチと調製豆乳を実食し、その後の推移を計測すると、食後60分から70分にかけての「144」がピークとなった。上昇幅は42であり、サンドイッチ単体で食べた際のピーク215、上昇幅93と比較すると、見事に血糖値スパイクを抑え込んでいることが判明した。
さらに山村氏は、以前検証した牛乳とのデータも比較した。牛乳と一緒に食べた際の上昇幅も42であったことから、「豆乳も牛乳も、どちらも同じくらい血糖値のピークを抑える効果が期待できるかもしれない」と考察。その上で、炭水化物量や脂質量といった成分の数値を比較し、より糖質が少なく、大豆イソフラボンやレシチンなども含まれる豆乳のほうをおすすめだと評価している。
手軽なランチの定番であるサンドイッチだが、飲み物の選び方ひとつで体への影響は大きく変わる。山村氏が「体に良いと言われる成分を一緒に摂るという意味でも、豆乳と一緒にランチを食べるというのは良いかもしれない」と語るこの検証結果は、日々の食生活の改善に役立つ知識である。
これまで「サンドイッチと牛乳」の組み合わせで血糖値の変動を検証してきた山村氏。今回は視聴者から寄せられた「豆乳と一緒に食べたらどうなるの？」という疑問に応えるべく、腕に装着したセンサーを用いて実験を行った。
食前の血糖値は102からスタート。サンドイッチと調製豆乳を実食し、その後の推移を計測すると、食後60分から70分にかけての「144」がピークとなった。上昇幅は42であり、サンドイッチ単体で食べた際のピーク215、上昇幅93と比較すると、見事に血糖値スパイクを抑え込んでいることが判明した。
さらに山村氏は、以前検証した牛乳とのデータも比較した。牛乳と一緒に食べた際の上昇幅も42であったことから、「豆乳も牛乳も、どちらも同じくらい血糖値のピークを抑える効果が期待できるかもしれない」と考察。その上で、炭水化物量や脂質量といった成分の数値を比較し、より糖質が少なく、大豆イソフラボンやレシチンなども含まれる豆乳のほうをおすすめだと評価している。
手軽なランチの定番であるサンドイッチだが、飲み物の選び方ひとつで体への影響は大きく変わる。山村氏が「体に良いと言われる成分を一緒に摂るという意味でも、豆乳と一緒にランチを食べるというのは良いかもしれない」と語るこの検証結果は、日々の食生活の改善に役立つ知識である。
YouTubeの動画内容
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