エッセー漫画家のゆすぎさんの漫画「『なぜあんなことを…！』過ぎたことを何度も再生してしまう」が、インスタグラムで2000近くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

仕事の同僚や知人たちを乗せて、車を運転していた作者。車内では楽しく会話が弾んでいたのですが、誤って違う出口で高速道路を降りてしまい、空気は一変。作者は帰宅後に、その失敗を何度も思い返して…という内容で、読者からは「まるで自分を見ているかと思った」「心に響きましたね」「メンタル強くなりたい！」などの声が上がっています。

過去の自分を責めすぎない

ゆすぎさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ゆすぎさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「『なぜあんなことを…！』過ぎたことを何度も再生してしまう」を描いたきっかけを教えてください。

ゆすぎさん「私自身、今でも思い出すと『うわ〜！』となるような、忘れられない出来事だったからです。笑えるような、でも切ないような体験で、同じような人がいるかもしれないと思って漫画にしました」

Q.このときの出来事からは、どのようなことを学びましたか。

ゆすぎさん「後から振り返ると、『何であんなことをしたんだろう』と自分を責めたくなるのですが、でも『そのときの自分は、その時点でできる精いっぱいの選択をしたんだ』と…。今は、そう受け止められるようになりました」

Q.この「後から効いてくる」ご自分の気質と、今はどのように向き合っていますか。

ゆすぎさん「『あのとき、もっとこうできたはず』と思ってしまうのは、それだけ後悔が大きかったからなんだと思います。最近は、『そう感じたんだね』と、自分の気持ちを否定せず、受け止めてあげるようにしています」

Q.苦しい反すうから逃れるために、実践して効果があった「リアルな対策」を教えてください。

ゆすぎさん「反すうしないようにするより、『今、自分は苦しいんだな』と、一度ちゃんと苦しむようにしています。無理に気持ちを変えようとするより、その気持ちを認めてあげる方が、落ち着くことが多いです」

Q.同じように、「1人反省会」をして夜も眠れなくなっている人たちへ、メッセージをお願いします。

ゆすぎさん「何度も思い返してしまうのは、それだけ心が動いた出来事だったからなんだと思います。だから『また考えてしまった』と責めるより、『そんなふうに感じていたんだ』と、自分の気持ちを受け止めてあげられたらいいですね」

Q.漫画「『なぜあんなことを…！』過ぎたことを何度も再生してしまう」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ゆすぎさん「『分かります』『私も日々、業火に焼かれています（笑）』『自ら火をくべるのも自分です』などといったコメントをいただきました。同じように悩んでいる方がたくさんいるんだと、私自身も改めて感じました」