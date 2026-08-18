JO1、『KCON LA 2026』に出演 全米デビューを前に鮮烈パフォーマンスで会場沸かす
グローバルボーイズグループJO1が、日本時間8月17日、アメリカ・ロサンゼルスのLA Convention Center／Crypto.com Arenaで開催された『KCON LA 2026』に出演。10月の全米デビューと北米ツアーの開催を前に、全米デビューEP「ANIMAL」から4曲を初披露し、会場を沸かせた。
【写真】JO1、全米デビューを前に鮮烈パフォーマンス
JO1は『KCON LA 2026』の出演に合わせ渡米し、河野純喜、與那城奨がLAの朝の情報番組「CBS LA Mornings」「KTLA Weekend Morning News」に連日出演。全米デビューへの意気込みを語ったほか、お天気コーナーにも登場し、グループと楽曲についてアピールした。
2年連続の出演となった『KCON LA 2026』では、「ARTIST STAGE」「M COUNTDOWN STAGE」と2回のステージに登場。客席とより近い距離でしっかりとパフォーマンスを魅せることのできる「ARTIST STAGE」では、全6曲を披露した。
全米デビュー作「ANIMAL」の先行配信曲として、MUSIC VIDEOも公開中の「WHATCHA DOIN」から始まり、サプライズとして、高速ラップかつ気品あふれるヒップホップナンバー「STATUS」を初お披露目。スキルフルなパフォーマンスに大きな歓声が巻き起こった。さらにリリックビデオが公開されたばかりの「SAKURA」は、日本語の歌詞を大胆に取り入れた楽曲。パフォーマンス中には客席に降り立ち、現地ファンと交流した。
さらに、最後にはタイトル曲「ANIMAL」をサプライズ披露。ワイルドかつカリスマティックな個性を見せつける一曲のステージに、初めて聴いた現地ファンたちも自然と声を出して体を揺らした。
「M COUNTDOWN STAGE」では、「WHATCHA DOIN」で勢いよくJO1のステージへと観客を引き込む。シンクロしたダンスの中に、洗練された表現や歌唱の魅力が詰め込まれたパフォーマンスで、観客を釘付けにした。
與那城は「Don’t take your eyes off us.（最後まで僕たちから目を離さないでください！）」と投げかけ、続けたのは昨年リリースし、グループを象徴するような楽曲「BE CLASSIC（English ver.）」。美しさを軸に保ちながらも気迫あふれるステージに大きな歓声が巻き起こった。
ラストは、「SAKURA」で締めくくり。佐藤景瑚の息遣いのようなパートから始まり、祝祭的な楽曲の雰囲気と独特な振り付けで、会場も盛り上がりを見せ、JO1メンバーも時折笑顔がこぼれ出し、自由なパフォーマンスで魅了した。
惜しみなく新曲をパフォーマンスし、全米デビューを前に存分にアピールしたJO1。10月2日に発売となるUSオリジナルEP「ANIMAL」は、音楽業界最高峰のグラミー賞を複数回受賞している世界的音楽プロデューサー／ソングライター Dem Jointz（デム・ジョインツ）氏が収録される全6曲のプロデュースを担当。全米進出の足がかりとなる今作は、型破りで生々しいサウンドで野生的な彼らを表現し、さらに日本のグループというアイデンティティも世界へ高らかに魅せている。
『KCON LA 2026』でJO1のステージを目の当たりにした観客は、これまでJO1を知らなかったK-POPファンも多数。ライブを終えると、「Someone tell me his name（誰か彼の名前を教えて）」「After seeing them rn how do i get into them..？（今この人たち見たら、どうやってハマらずにいられるの...？）」「I think i might get into JO1（私、JO1にハマっちゃうかも）」といった新たにJO1に惹きつけられたコメントが続々と集まっている。
※セットリストは以下の通り。
＜セットリスト＞
【M COUNTDOWN STAGE】
1. WHATCHA DOIN
2. BE CLASSIC（English ver.）
3. SAKURA
【ARTIST STAGE】
1. WHATCHA DOIN
2. Handz In My Pocket（English ver.）
3. STATUS
4. Test Drive
5. SAKURA
6. ANIMAL
【写真】JO1、全米デビューを前に鮮烈パフォーマンス
JO1は『KCON LA 2026』の出演に合わせ渡米し、河野純喜、與那城奨がLAの朝の情報番組「CBS LA Mornings」「KTLA Weekend Morning News」に連日出演。全米デビューへの意気込みを語ったほか、お天気コーナーにも登場し、グループと楽曲についてアピールした。
全米デビュー作「ANIMAL」の先行配信曲として、MUSIC VIDEOも公開中の「WHATCHA DOIN」から始まり、サプライズとして、高速ラップかつ気品あふれるヒップホップナンバー「STATUS」を初お披露目。スキルフルなパフォーマンスに大きな歓声が巻き起こった。さらにリリックビデオが公開されたばかりの「SAKURA」は、日本語の歌詞を大胆に取り入れた楽曲。パフォーマンス中には客席に降り立ち、現地ファンと交流した。
さらに、最後にはタイトル曲「ANIMAL」をサプライズ披露。ワイルドかつカリスマティックな個性を見せつける一曲のステージに、初めて聴いた現地ファンたちも自然と声を出して体を揺らした。
「M COUNTDOWN STAGE」では、「WHATCHA DOIN」で勢いよくJO1のステージへと観客を引き込む。シンクロしたダンスの中に、洗練された表現や歌唱の魅力が詰め込まれたパフォーマンスで、観客を釘付けにした。
與那城は「Don’t take your eyes off us.（最後まで僕たちから目を離さないでください！）」と投げかけ、続けたのは昨年リリースし、グループを象徴するような楽曲「BE CLASSIC（English ver.）」。美しさを軸に保ちながらも気迫あふれるステージに大きな歓声が巻き起こった。
ラストは、「SAKURA」で締めくくり。佐藤景瑚の息遣いのようなパートから始まり、祝祭的な楽曲の雰囲気と独特な振り付けで、会場も盛り上がりを見せ、JO1メンバーも時折笑顔がこぼれ出し、自由なパフォーマンスで魅了した。
惜しみなく新曲をパフォーマンスし、全米デビューを前に存分にアピールしたJO1。10月2日に発売となるUSオリジナルEP「ANIMAL」は、音楽業界最高峰のグラミー賞を複数回受賞している世界的音楽プロデューサー／ソングライター Dem Jointz（デム・ジョインツ）氏が収録される全6曲のプロデュースを担当。全米進出の足がかりとなる今作は、型破りで生々しいサウンドで野生的な彼らを表現し、さらに日本のグループというアイデンティティも世界へ高らかに魅せている。
『KCON LA 2026』でJO1のステージを目の当たりにした観客は、これまでJO1を知らなかったK-POPファンも多数。ライブを終えると、「Someone tell me his name（誰か彼の名前を教えて）」「After seeing them rn how do i get into them..？（今この人たち見たら、どうやってハマらずにいられるの...？）」「I think i might get into JO1（私、JO1にハマっちゃうかも）」といった新たにJO1に惹きつけられたコメントが続々と集まっている。
※セットリストは以下の通り。
＜セットリスト＞
【M COUNTDOWN STAGE】
1. WHATCHA DOIN
2. BE CLASSIC（English ver.）
3. SAKURA
【ARTIST STAGE】
1. WHATCHA DOIN
2. Handz In My Pocket（English ver.）
3. STATUS
4. Test Drive
5. SAKURA
6. ANIMAL