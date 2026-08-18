実写映画『ルックバック』出口夏希＆蒔田彩珠らの真剣な眼差し メイキング写真＆オフショット解禁
実写映画『ルックバック』より、真剣な眼差しで作品に向き合うキャストらを収めたメイキング写真とオフショットが解禁された。
【写真】実写映画『ルックバック』真剣な眼差しで作品に向き合うキャストたち
藤本タツキによる同名漫画を是枝裕和の監督・脚本・編集により実写化する本作は、漫画を描くことに情熱を注ぎ、二度と戻らないかけがえのない時間を共に過ごしたふたりの少女たちの成長と喪失を描く。
漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野と、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
本作の撮影は、秋田県にかほ市を中心に行われた。今回解禁された写真には、是枝監督が魅了されたという、にかほ市の雄大な雪景色などの美しい情景とともに、主人公・藤野役の出口夏希、京本役の蒔田彩珠、そして子ども時代を演じた七瀬ふうり、岡田六花が真剣な眼差しで役や作品に向き合う姿が収められている。
雪が降り積もる冬の道を歩く出口と蒔田の姿、室内へ柔らかな自然光が差し込む撮影風景など、フィルム撮影ならではの「自然光」の陰影により、作品が持つみずみずしく穏やかな空気感をそのまま切り取っている。
藤野と京本がともに歩んだ13年間に寄り添うように移り変わる、にかほ市の四季。作品の舞台を彩る豊かな自然と、撮影を通じて育まれたキャストたちの絆が感じられる、温かなメイキング写真とオフショットとなっている。
実写映画『ルックバック』は、9月11日より公開。
【写真】実写映画『ルックバック』真剣な眼差しで作品に向き合うキャストたち
藤本タツキによる同名漫画を是枝裕和の監督・脚本・編集により実写化する本作は、漫画を描くことに情熱を注ぎ、二度と戻らないかけがえのない時間を共に過ごしたふたりの少女たちの成長と喪失を描く。
漫画の腕に絶対の自信を持つ藤野と、彼女に憧れを抱きながらも圧倒的な画力を秘めた京本。漫画へのひたむきな思いで結ばれたふたりを、ある日思いもよらない出来事が襲う。原作と同様に、小学生時代から始まるふたりの13年間の軌跡を、繊細かつみずみずしく描き出す。
雪が降り積もる冬の道を歩く出口と蒔田の姿、室内へ柔らかな自然光が差し込む撮影風景など、フィルム撮影ならではの「自然光」の陰影により、作品が持つみずみずしく穏やかな空気感をそのまま切り取っている。
藤野と京本がともに歩んだ13年間に寄り添うように移り変わる、にかほ市の四季。作品の舞台を彩る豊かな自然と、撮影を通じて育まれたキャストたちの絆が感じられる、温かなメイキング写真とオフショットとなっている。
実写映画『ルックバック』は、9月11日より公開。