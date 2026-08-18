映画『タコピーの原罪』11.27公開決定 タコピーとしずかのやりとりを描いたスペシャル映像解禁
映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』の公開日が11月27日に決定。映画化に向けて意気込むタコピーとしずかとのやりとりを描いたスペシャル映像が解禁となった。
【動画】タコピーとしずかとのやりとりを描いたスペシャル映像
『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラクターとは裏腹に、人間の子どもたちが直面する過酷な現実と、タコピーたちによって巻き起こされる衝撃的な展開の数々が爆発的な反響を呼び、当時の連載作品の最高閲覧数を塗り替える快挙を達成した。
映画では全6話を劇場用に再編集し、新たなシーンも追加。解禁されたスペシャル映像では、タコピーと、タコピーが地球で出会った小学生の女の子・しずかとの作中でのやりとりをオマージュする形で、「今度ぼくがこのアニメを映画にしてみせるっピよ！」と意気込むタコピーの姿が描かれる。
さらに、スペシャル映像内でのしずかのコメント「タコピーのピーは、プロデューサーのPだね」を受けたタコP（プロデューサー）企画も今後始動予定となっている。
映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』は11月27日より全国公開。
【動画】タコピーとしずかとのやりとりを描いたスペシャル映像
『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラクターとは裏腹に、人間の子どもたちが直面する過酷な現実と、タコピーたちによって巻き起こされる衝撃的な展開の数々が爆発的な反響を呼び、当時の連載作品の最高閲覧数を塗り替える快挙を達成した。
さらに、スペシャル映像内でのしずかのコメント「タコピーのピーは、プロデューサーのPだね」を受けたタコP（プロデューサー）企画も今後始動予定となっている。
映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』は11月27日より全国公開。