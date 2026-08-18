「信じられない」「ちゃんと正GKなれる？」合意報道から１日後、欧州から届いた“心配なニュース”にネット騒然「勝てるんやろか」
パリ・サンジェルマンへの移籍が目前で破談となったパルマの日本代表GK鈴木彩艶は、プレミアリーグの名門アストン・ビラへの加入が秒読みだ。
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は17日、「今朝、アストン・ビラでメディカルチェックを受けている」と伝えており、問題がなければ、まもなく正式発表されると見られる。
ただ、合意報道から約１日後、“想定外”の事態が起こった。これまでビラの正守護神を務めてきたアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスのユベントス移籍が消滅したのだ。
『The Athletic』は「クラブはスズキを一番手と見なしている」と報じているが、当然ながら競争があり、ポジションが確約されている訳ではないだろう。
2022年のワールドカップでアルゼンチンの世界一に貢献し、準優勝に終わった先の北中米大会でもレギュラーを務めた名手は、強力なライバルとなる。
そのため、ユーベ移籍破談のニュースがもたされると、日本のインターネット上では次のような声が上がった。
「流石にエミマルとザイオンならエミマルじゃね？」
「ちゃんと正GKなれる？」
「エミマルをベンチでチーム納得するんか？」
「正直贔屓目に見ても、鈴木彩艶とエミマルじゃ次元が違いすぎる」
「エミマル抑えての正GKならすごい」
「アルゼンチン代表の正キーパーに勝てるんやろか」
「エミマルよりってのはなんか信じられないな。とりあえず来てほしいからやったんじゃねえか？」
「エミマルより上とかありえんのか」
「ちゃんと出られればいいけど」
いずれにしても、33歳の守護神は怪我を抱えており、シーズン当初は鈴木が出番を得られる可能性が高い。そこで確固たる信頼を手にしたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「え、可愛い」「いい男やなぁ」日本代表エースが投稿したモデル妻＆愛妻娘との家族ショットが大反響！「涙出た」
移籍市場に詳しいファブリツィオ・ロマーノ記者は17日、「今朝、アストン・ビラでメディカルチェックを受けている」と伝えており、問題がなければ、まもなく正式発表されると見られる。
ただ、合意報道から約１日後、“想定外”の事態が起こった。これまでビラの正守護神を務めてきたアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネスのユベントス移籍が消滅したのだ。
2022年のワールドカップでアルゼンチンの世界一に貢献し、準優勝に終わった先の北中米大会でもレギュラーを務めた名手は、強力なライバルとなる。
そのため、ユーベ移籍破談のニュースがもたされると、日本のインターネット上では次のような声が上がった。
「流石にエミマルとザイオンならエミマルじゃね？」
「ちゃんと正GKなれる？」
「エミマルをベンチでチーム納得するんか？」
「正直贔屓目に見ても、鈴木彩艶とエミマルじゃ次元が違いすぎる」
「エミマル抑えての正GKならすごい」
「アルゼンチン代表の正キーパーに勝てるんやろか」
「エミマルよりってのはなんか信じられないな。とりあえず来てほしいからやったんじゃねえか？」
「エミマルより上とかありえんのか」
「ちゃんと出られればいいけど」
いずれにしても、33歳の守護神は怪我を抱えており、シーズン当初は鈴木が出番を得られる可能性が高い。そこで確固たる信頼を手にしたいところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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