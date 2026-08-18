元大リーグ投手で、史上初めて肘のじん帯再建術を受けたトミー・ジョンさんが15日（日本時間16日）に死去した。83歳。米インディアナ州出身。大リーグ機構（MLB）などが16日（同17日）、発表した。痛めた肘に他の部位から正常な腱を移植する手術は「トミー・ジョン（TJ）手術」と呼ばれ、近年は野球選手の治療法として定着した。

トミー・ジョンさんは、ドジャースなどで通算288勝を挙げた左投手だった。死因は未公表だが、長く療養生活を続けていたという。

63年にメジャーデビュー。左肘を激痛が襲ったのは74年7月。2カ月間、アイシングなどの治療を試みたが改善しなかった。ドジャースのチームドクターだった故フランク・ジョーブ博士が考案した手術を決断。痛めた肘のじん帯に他の部位から正常な腱を移植する史上初の手術だった。

マウンドに復帰できる確率は「1％」と告げられたという。ただ「手術を受けなければ、生まれ故郷に戻って自動車販売の仕事に就くことになる」と考え、「賭け」を受け入れた。約1年半後に復帰を果たすと、46歳で引退するまでに14年間プレー。手術後に164勝を挙げた。

華麗な復活劇が医療に改革をもたらし、投手の寿命を延ばした。同手術は「トミー・ジョン（TJ）手術」と呼ばれ、現在は治療法として定着した。投手生命を救った大投手の死去にドジャースタジアムでは黙とうがささげられ、ド軍、ヤンキースなどが追悼の声明を発表した。