ケージに入って水を飲んでいた猫。その光景を目にしたワンコは思いがけないほど律儀な行動を見せたといいます。

話題の投稿は記事執筆時点で110万回再生を突破。「前世日本人なのでは」「お上品で好き」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫がお水を飲んでいたら、なぜか隣で『犬』が静かに…まるで人間のような『律儀すぎる光景』】

猫がお水を飲んでいたら…

TikTokアカウント「dy4aouif1jek」では、チワワとトイプードル、ベンガルが暮らす日常が投稿されています。とある日、ベンガルがケージに入り、奥に置かれた水飲み場で水を飲んでいたそう。そんなベンガルの後ろには、静かに座って待つチワワのお姿が。

チワワは「早く飲みたい」と割り込むこともなく、前足をきれいに揃えておすわりしていたといいます。さらに、ベンガルをじっと見つめて急かすわけでもなく、どこか遠くへ視線を向けて待つ場面も。その姿は、順番待ちで前の人に圧をかけないよう気遣う人のようで思わずクスッとしてしまいます。

横入りしない姿が「人間すぎる」

やがてベンガルが水を飲み終えて顔を上げ、ケージの外へ歩き始めたそう。それでもチワワはすぐには動かず、ベンガルが出てくるところを塞がないように座ったまま待機。ATMで前の人が用事を終えるまで少し離れて待っている人のような、妙に礼儀正しい振る舞いです。

ベンガルが完全に外へ出たところで、ようやく立ち上がったチワワ。そのまま自然に入れ替わり、ケージの奥へ進んで水を飲み始めたといいます。「横入りはしません」とでも言いたげな律儀さに、思わず感心してしまうほど。お上品な順番待ちは「前世は人間？」と思わせる光景だったのでした。

別の日も、やっぱり待っていた

別の日には、トイプードルがケージ内で水を飲み、その様子をチワワがマットの上から見ていたことも。この日はおすわりではなく、伏せた姿勢で順番待ち。それでもトイプードルのもとへ割り込まず、飲み終わるまで離れた場所で待っていたそうです。

トイプードルが飲み終えて外へ出ると、チワワは立ち上がってスムーズに交代。相手が猫でも犬でも横入りせずに待つ、チワワの「律儀すぎる光景」に、多くの人が心を掴まれたのでした。

話題となった投稿には「ATMに行ったら先に人がいた時の私みたい」「待ってる間、虚空を見つめるの人間すぎるｗｗ」「横入りする人間に見習ってもらいたい」「前世日本人なのでは笑」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「dy4aouif1jek」では、チワワやトイプードル、ベンガルが一緒に暮らす日常が投稿されています。犬と猫が同じ空間で過ごすなかで見せる、何気ないやりとりや微笑ましい姿を、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「dy4aouif1jek」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。