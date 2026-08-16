『ズートピア3』『アナ雪3』『X-MEN』も！ディズニー、ピクサー、マーベル、SW新作情報一覧【D23まとめ】
ウォルト・ディズニー・カンパニーによる公式ファンイベント「D23：アルティメット・ディズニーファン・イベント2026」が14日（現地時間）、米カリフォルニア州アナハイムで開幕した。同日夜にはホンダ・センターで「ディズニー・エンターテイメント・ショーケース」が開催され、ディズニー、ピクサー、マーベル、ルーカスフィルムなどの新作情報や初公開映像が披露された。
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イベントは16日までの3日間にわたって開催。アナハイム・コンベンション・センターでは、没入型体験や限定コンテンツ、ショッピングなどを楽しめる大規模なショーフロアが展開され、世界各地から数万人のファンが集まり、大いににぎわっている。
ショーケースの冒頭には、ウォルト・ディズニー・カンパニー最高経営責任者（CEO）のジョシュ・ダマーロが登壇。世界各地のパークやクルーズ船、映画館、家庭、劇場を通じて、ディズニーが40億人を超えるファンとつながっていると紹介した。
「それは単なる顧客基盤でも、観客でもありません。世代や背景を超え、人々の人生や大切な思い出の一部となる、本当の意味での“つながり”です」と強調。「世界人口の約半数にあたる人々が、私たちにエンターテインメントだけでなく、インスピレーションを求めています」と語った。
司会は、『ズートピア2』でジュディ・ホップスを演じたジニファー・グッドウィンと、ゲイリー役のキー・ホイ・クァンが担当。会場ではサプライズゲストの登場をはじめ、未公開映像やミュージカルパフォーマンス、各スタジオやテレビブランド、配信プラットフォーム、舞台作品から新情報の発表が続いた。
■ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ
チーフ・クリエイティブ・オフィサーのジャレッド・ブッシュが登壇し、『ズートピア3（仮題）』が正式に初期開発に入ったことが発表された。D23の観客に向けた特別映像が上映されると、大きな歓声が響いた。『ビリーと魔法のはじまり』や2027年に日本公開予定の『アナと雪の女王3（仮題）』、新作オリジナル長編『クレイ（原題）』などが紹介された。
▼劇場公開作品
『ビリーと魔法のはじまり』 2026年12月4日、日本公開
『アナと雪の女王３（仮題）』 2027年、日本公開
『クレイ（原題）』 2028年、全米公開
『ズートピア３（仮題）』 制作決定
■ピクサー・アニメーション・スタジオ
ピクサー作品では、『Mr.インクレディブル3（仮題）』が2028年6月16日、『リメンバー・ミー2（仮題）』が2029年11月に全米公開されることが明らかに。スクウェア・エニックスと共同で手がけるゲーム『キングダム ハーツIV』には、『リメンバー・ミー』のワールドが登場し、2027年後半に発売される予定だ。
▼劇場公開作品
『水の都のネロ』 2027年春、日本公開
『ゴースト・マーケット（原題）』2028年3月、全米公開
『Mr.インクレディブル３（仮題）』2028年6月16日、全米公開
『リメンバー・ミー２（仮題）』2029年11月、全米公開
■ディズニー
実写版『塔の上のラプンツェル（仮題）』からは、撮影現場からラプンツェル役のティーガン・クロフト、フリン役のマイロ・マンハイムがビデオメッセージを寄せた。実写映画『リロ＆スティッチ』で主人公リロ役に抜てきされ、ブレイクしたマイア・ケアロハが実写版続編『リロ＆スティッチ２』を、アン・ハサウェイが『プリンセス・ダイアリー３』をそれぞれ制作中であることを報告した。
▼劇場公開作品
『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』2027年、日本公開
『映画 ブルーイ』2027年夏、日本公開
『塔の上のラプンツェル（仮題）』2028年3月31日、全米公開
『リロ＆スティッチ２（仮題）』2028年5月26日、全米公開
『プリティ・プリンセス３（仮題）』全米公開決定
▼ディズニープラス配信作品
『オズワルド（原題）』2027年2月17日、ディズニープラスで独占配信
▼ゲーム
『キングダム ハーツIV』、2027年後期発売予定
■20世紀スタジオ
▼劇場公開作品
『ニュー・シンプソンズ・ムービー（原題）』2027年、日本公開
▼ディズニープラス配信作品
『ロミーとミッシェルの場合２（仮題）』2027年、ディズニープラスで独占配信
■マーベル・スタジオ
マーベル・スタジオのプレゼンテーションには、同社社長のケヴィン・ファイギ、ヴィジョン役のポール・ベタニー、ウルトロン役のジェームズ・スペイダーが登壇。ドラマ『ワンダヴィジョン』『アガサ・オール・アロング』から続く三部作の完結編『ヴィジョンクエスト』の予告編とポスターを初公開した。同作は10月14日からディズニープラスで独占配信される。
映画では、新作『X-MEN（仮題）』よりMCU版キャストが一挙解禁。ジーン・グレイ役にセイディ・シンク、サイクロップス役にキット・コナー、プロフェッサーX役にクリストファー・アボット、エマ・フロスト役にサマラ・ウィーヴィングほか、アダム・ドライバーの出演も発表された。
また、『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』の日本公開が9月23日に決定したことも発表された。
▼劇場公開作品
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』2026年9月23日、日本公開
『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』 2026年12月18日、日米同時公開
『X-Men（仮題）』 2028年5月5日、全米公開
▼ディズニープラス配信作品
『ヴィジョンクエスト』2026年10月14日、ディズニープラスで独占配信
▼ゲーム
『Marvel’s Wolverine』9月15日、PlayStation5向けに発売予定
■ルーカスフィルム
ルーカスフィルムからは、『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン2のティザー予告が初公開された。ルーカスフィルムの社長兼チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）を務めるデイヴ・フィローニ、アソーカ役のロザリオ・ドーソン、アナキン役のヘイデン・クリステンセン、エズラ役のエマン・エスファンディがステージに登壇。同作は2027年1月20日からディズニープラスで独占配信される。
また、ライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター』は、2027年5月28日に日米同時公開。これまでのシリーズでは描かれてこなかった時代を舞台に、完全新作の物語が展開される。
▼劇場公開作品
『スター・ウォーズ／スターファイター』2027年5月28日、日米同時公開
▼ディズニープラス配信作品
『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン２、2027年1月20日、ディズニープラスで独占配信
■ディズニー・エンターテイメント・テレビジョン
ディズニー・エンターテイメント・テレビジョンは、人気ゲームシリーズ初のオリジナルアニメーション『キングダム ハーツ（仮題）』を発表。ディズニー・チャンネルで放送し、ディズニープラスでも配信する。このほか、『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン3や『キャンプ・ロック3』などの新情報が明かされた。
▼ディズニープラス配信作品
『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン３、2026年11月20日、ディズニープラスで独占配信
『キングダム ハーツ（仮題）』 ディズニー・チャンネルで放送、ディズニープラスで配信予定
『キャンプ・ロック３』 ディズニー・チャンネルで放送、ディズニープラスで独占配信
■ナショナル ジオグラフィック
一つのライオンファミリーを4年間にわたって追った『LION -王国の物語-』を発表。8月20日からディズニープラスで独占配信され、同月23日と30日にはナショナル ジオグラフィックでも放送される。
■ディズニー・シアトリカル・グループ
舞台作品では、2017年公開の映画『グレイテスト・ショーマン』を原作としたミュージカルが、2027年春にロンドン・ウェストエンドのシアター・ロイヤル・ドルリー・レーンで開幕することが発表された。会場では、劇中歌「ディス・イズ・ミー」などのパフォーマンスが披露され、観客を沸かせた。
【画像】この記事に関するそのほかの写真
イベントは16日までの3日間にわたって開催。アナハイム・コンベンション・センターでは、没入型体験や限定コンテンツ、ショッピングなどを楽しめる大規模なショーフロアが展開され、世界各地から数万人のファンが集まり、大いににぎわっている。
「それは単なる顧客基盤でも、観客でもありません。世代や背景を超え、人々の人生や大切な思い出の一部となる、本当の意味での“つながり”です」と強調。「世界人口の約半数にあたる人々が、私たちにエンターテインメントだけでなく、インスピレーションを求めています」と語った。
司会は、『ズートピア2』でジュディ・ホップスを演じたジニファー・グッドウィンと、ゲイリー役のキー・ホイ・クァンが担当。会場ではサプライズゲストの登場をはじめ、未公開映像やミュージカルパフォーマンス、各スタジオやテレビブランド、配信プラットフォーム、舞台作品から新情報の発表が続いた。
■ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ
チーフ・クリエイティブ・オフィサーのジャレッド・ブッシュが登壇し、『ズートピア3（仮題）』が正式に初期開発に入ったことが発表された。D23の観客に向けた特別映像が上映されると、大きな歓声が響いた。『ビリーと魔法のはじまり』や2027年に日本公開予定の『アナと雪の女王3（仮題）』、新作オリジナル長編『クレイ（原題）』などが紹介された。
▼劇場公開作品
『ビリーと魔法のはじまり』 2026年12月4日、日本公開
『アナと雪の女王３（仮題）』 2027年、日本公開
『クレイ（原題）』 2028年、全米公開
『ズートピア３（仮題）』 制作決定
■ピクサー・アニメーション・スタジオ
ピクサー作品では、『Mr.インクレディブル3（仮題）』が2028年6月16日、『リメンバー・ミー2（仮題）』が2029年11月に全米公開されることが明らかに。スクウェア・エニックスと共同で手がけるゲーム『キングダム ハーツIV』には、『リメンバー・ミー』のワールドが登場し、2027年後半に発売される予定だ。
▼劇場公開作品
『水の都のネロ』 2027年春、日本公開
『ゴースト・マーケット（原題）』2028年3月、全米公開
『Mr.インクレディブル３（仮題）』2028年6月16日、全米公開
『リメンバー・ミー２（仮題）』2029年11月、全米公開
■ディズニー
実写版『塔の上のラプンツェル（仮題）』からは、撮影現場からラプンツェル役のティーガン・クロフト、フリン役のマイロ・マンハイムがビデオメッセージを寄せた。実写映画『リロ＆スティッチ』で主人公リロ役に抜てきされ、ブレイクしたマイア・ケアロハが実写版続編『リロ＆スティッチ２』を、アン・ハサウェイが『プリンセス・ダイアリー３』をそれぞれ制作中であることを報告した。
▼劇場公開作品
『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』2027年、日本公開
『映画 ブルーイ』2027年夏、日本公開
『塔の上のラプンツェル（仮題）』2028年3月31日、全米公開
『リロ＆スティッチ２（仮題）』2028年5月26日、全米公開
『プリティ・プリンセス３（仮題）』全米公開決定
▼ディズニープラス配信作品
『オズワルド（原題）』2027年2月17日、ディズニープラスで独占配信
▼ゲーム
『キングダム ハーツIV』、2027年後期発売予定
■20世紀スタジオ
▼劇場公開作品
『ニュー・シンプソンズ・ムービー（原題）』2027年、日本公開
▼ディズニープラス配信作品
『ロミーとミッシェルの場合２（仮題）』2027年、ディズニープラスで独占配信
■マーベル・スタジオ
マーベル・スタジオのプレゼンテーションには、同社社長のケヴィン・ファイギ、ヴィジョン役のポール・ベタニー、ウルトロン役のジェームズ・スペイダーが登壇。ドラマ『ワンダヴィジョン』『アガサ・オール・アロング』から続く三部作の完結編『ヴィジョンクエスト』の予告編とポスターを初公開した。同作は10月14日からディズニープラスで独占配信される。
映画では、新作『X-MEN（仮題）』よりMCU版キャストが一挙解禁。ジーン・グレイ役にセイディ・シンク、サイクロップス役にキット・コナー、プロフェッサーX役にクリストファー・アボット、エマ・フロスト役にサマラ・ウィーヴィングほか、アダム・ドライバーの出演も発表された。
また、『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』の日本公開が9月23日に決定したことも発表された。
▼劇場公開作品
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』2026年9月23日、日本公開
『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』 2026年12月18日、日米同時公開
『X-Men（仮題）』 2028年5月5日、全米公開
▼ディズニープラス配信作品
『ヴィジョンクエスト』2026年10月14日、ディズニープラスで独占配信
▼ゲーム
『Marvel’s Wolverine』9月15日、PlayStation5向けに発売予定
■ルーカスフィルム
ルーカスフィルムからは、『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン2のティザー予告が初公開された。ルーカスフィルムの社長兼チーフ・クリエイティブ・オフィサー（CCO）を務めるデイヴ・フィローニ、アソーカ役のロザリオ・ドーソン、アナキン役のヘイデン・クリステンセン、エズラ役のエマン・エスファンディがステージに登壇。同作は2027年1月20日からディズニープラスで独占配信される。
また、ライアン・ゴズリング主演の映画『スター・ウォーズ／スターファイター』は、2027年5月28日に日米同時公開。これまでのシリーズでは描かれてこなかった時代を舞台に、完全新作の物語が展開される。
▼劇場公開作品
『スター・ウォーズ／スターファイター』2027年5月28日、日米同時公開
▼ディズニープラス配信作品
『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン２、2027年1月20日、ディズニープラスで独占配信
■ディズニー・エンターテイメント・テレビジョン
ディズニー・エンターテイメント・テレビジョンは、人気ゲームシリーズ初のオリジナルアニメーション『キングダム ハーツ（仮題）』を発表。ディズニー・チャンネルで放送し、ディズニープラスでも配信する。このほか、『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン3や『キャンプ・ロック3』などの新情報が明かされた。
▼ディズニープラス配信作品
『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン３、2026年11月20日、ディズニープラスで独占配信
『キングダム ハーツ（仮題）』 ディズニー・チャンネルで放送、ディズニープラスで配信予定
『キャンプ・ロック３』 ディズニー・チャンネルで放送、ディズニープラスで独占配信
■ナショナル ジオグラフィック
一つのライオンファミリーを4年間にわたって追った『LION -王国の物語-』を発表。8月20日からディズニープラスで独占配信され、同月23日と30日にはナショナル ジオグラフィックでも放送される。
■ディズニー・シアトリカル・グループ
舞台作品では、2017年公開の映画『グレイテスト・ショーマン』を原作としたミュージカルが、2027年春にロンドン・ウェストエンドのシアター・ロイヤル・ドルリー・レーンで開幕することが発表された。会場では、劇中歌「ディス・イズ・ミー」などのパフォーマンスが披露され、観客を沸かせた。