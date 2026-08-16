ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、SNSで話題になった人気パンをゲットし感動「めっちゃ美味しい！」
「ホロライブ」所属Vtuber・綺々羅々ヴィヴィさんが、16日までにチャンネルを更新。SNSで話題になったセブンイレブンの人気パンを実食し、その味を絶賛した。
【動画】セブンイレブンの人気パンを実食するヴィヴィさん（21：24ごろ）
今回ヴィヴィさんが実食したのは、セブンイレブンが販売する「ハチミツパン」という商品。ハチミツフィリングを包んで焼き上げたパンはSNSでも「おいしすぎる」と話題になっており、中々入手できない人気商品になっている。
セブンイレブンのアプリも活用してやっと手に入れられた「ハチミツパン」を食べると、一口目から「めっちゃ美味しい！なにこれ」「もっと甘ったるいかと思ったけど程よい甘さで美味しい」と味を絶賛した。
この配信にファンからは「こんだけ話題になるとちょっと食べてみたいなー」「一口食べる前にこれだけ喋れるのは才能すぎる 食レポの天才や」「ただハチミツパン食べるだけなのにこんなに可愛くておもしろい」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」
【動画】セブンイレブンの人気パンを実食するヴィヴィさん（21：24ごろ）
今回ヴィヴィさんが実食したのは、セブンイレブンが販売する「ハチミツパン」という商品。ハチミツフィリングを包んで焼き上げたパンはSNSでも「おいしすぎる」と話題になっており、中々入手できない人気商品になっている。
この配信にファンからは「こんだけ話題になるとちょっと食べてみたいなー」「一口食べる前にこれだけ喋れるのは才能すぎる 食レポの天才や」「ただハチミツパン食べるだけなのにこんなに可愛くておもしろい」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」