元ブルゾンちえみ・藤原しおりさんの近影が話題「本物!?」「綺麗になった」
お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1が、15日にXを更新。ブルゾンちえみの芸名で活躍した藤原しおりさんの近影を公開すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】元ブルゾンちえみイケメン相方、別人級の過去の宣材写真
すがちゃんが「今年のクリスマスツリー俺たちで良さそうだね」と投稿したのは、自身のオフショット。写真には、ブルゾンちえみこと藤原さんを中心に、すがちゃんとお笑いコンビ「ブリリアン」元メンバーでタレントのコージ・トクダが凛々しい表情でポーズを決める姿が収められている。
大ブレイクしたユニット「ブルゾンちえみwithB」を彷彿とさせる3ショットに、ファンからは「ブルゾン懐かしいな」「ブ、ブルゾンっ！」「本物!?」「ちえみ綺麗になった」などの反響が寄せられている。
引用：「ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1」X（@patyssugano）
【写真】元ブルゾンちえみイケメン相方、別人級の過去の宣材写真
すがちゃんが「今年のクリスマスツリー俺たちで良さそうだね」と投稿したのは、自身のオフショット。写真には、ブルゾンちえみこと藤原さんを中心に、すがちゃんとお笑いコンビ「ブリリアン」元メンバーでタレントのコージ・トクダが凛々しい表情でポーズを決める姿が収められている。
大ブレイクしたユニット「ブルゾンちえみwithB」を彷彿とさせる3ショットに、ファンからは「ブルゾン懐かしいな」「ブ、ブルゾンっ！」「本物!?」「ちえみ綺麗になった」などの反響が寄せられている。
引用：「ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1」X（@patyssugano）