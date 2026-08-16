永井大、小3息子が空手大会で優勝し「この上ない喜びです！」 小2娘もベスト8の好成績
俳優の永井大が、16日までにInstagramを更新。子どもたちと空手大会に参加したことを報告した。
【写真】永井大、『タイムレンジャー』撮影当時の仮台本&メンバー集合ショットを公開
永井が「8月10,11日と国際松濤館の空手の全国大会でした！自分の原点でもある空手道！！」と投稿したのは道着姿のオフショット。複数公開されている写真には、道着姿の永井が腕組みする様子や正拳突きする姿、大会に参加する子どもたちが収められている。
投稿の中で永井は「なんと！小学3年生の息子がその地で組手の部優勝しました！！！娘も小学2年生の組手の部でベスト8！！！」と報告しつつ「我が子と同い年位の子供達もたくさん頑張っていてとても感動しました！今回監督として参加出来てこの上ない喜びです！」とコメントしている。
■永井大（ながい まさる）
1978年5月20日生まれ。新潟県出身。2000年放送のスーパー戦隊シリーズ『未来戦隊タイムレンジャー』（テレビ朝日系）で主演すると、以降『ヤンキー母校に帰る』（TBS系）、『アットホーム・ダッド』（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。2008年にはリメイク版『サラリーマン金太郎』（テレビ朝日系）で主演を務めた。プライベートでは、2014年に中越典子と結婚。2017年に第1子男児、2018年には第2子女児が誕生している。
引用：「永井大」Instagram（＠masaru_nagai.official）
【写真】永井大、『タイムレンジャー』撮影当時の仮台本&メンバー集合ショットを公開
永井が「8月10,11日と国際松濤館の空手の全国大会でした！自分の原点でもある空手道！！」と投稿したのは道着姿のオフショット。複数公開されている写真には、道着姿の永井が腕組みする様子や正拳突きする姿、大会に参加する子どもたちが収められている。
投稿の中で永井は「なんと！小学3年生の息子がその地で組手の部優勝しました！！！娘も小学2年生の組手の部でベスト8！！！」と報告しつつ「我が子と同い年位の子供達もたくさん頑張っていてとても感動しました！今回監督として参加出来てこの上ない喜びです！」とコメントしている。
1978年5月20日生まれ。新潟県出身。2000年放送のスーパー戦隊シリーズ『未来戦隊タイムレンジャー』（テレビ朝日系）で主演すると、以降『ヤンキー母校に帰る』（TBS系）、『アットホーム・ダッド』（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。2008年にはリメイク版『サラリーマン金太郎』（テレビ朝日系）で主演を務めた。プライベートでは、2014年に中越典子と結婚。2017年に第1子男児、2018年には第2子女児が誕生している。
引用：「永井大」Instagram（＠masaru_nagai.official）