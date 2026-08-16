山崎賢人、実写『キングダム』で橋本環奈とオフショット「最高すぎる」「太陽のようなコンビ」
俳優の山崎賢人が16日までにinstagramを更新。映画「キングダム」シリーズで共演中の橋本環奈とのオフショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】山崎賢人＆橋本環奈のかわいい『キングダム』オフショット
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画『キングダム』（原泰久／集英社）。今年で連載20周年を迎える。
実写映画最新作となる公開中の『キングダム 魂の決戦』では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍（がっしょうぐん）編」が描かれ、秦（しん）国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚［そ］・趙［ちょう］・魏［ぎ］・韓［かん)・燕［えん］・斉［せい］）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦の国家存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
山崎が「飛信隊 軍師 河了貂 テンが頼もしい軍師になった！！！」と投稿したのは撮影現場でのオフショット。写真には、衣装をまとった山崎と河了貂役の橋本が笑顔で並ぶ姿が収められている。
この投稿にファンからは「ステキな２人大好きです」「最高コンビすぎる」「太陽のようなコンビですね」「かわいいツーショありがとう」などの声が集まっている。
引用：「山崎賢人」Instagram（@kentooyamazaki）
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」
【写真】山崎賢人＆橋本環奈のかわいい『キングダム』オフショット
中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎）と、中華統一を目指す若き王・えい政（吉沢亮）を壮大なスケールで描く漫画『キングダム』（原泰久／集英社）。今年で連載20周年を迎える。
山崎が「飛信隊 軍師 河了貂 テンが頼もしい軍師になった！！！」と投稿したのは撮影現場でのオフショット。写真には、衣装をまとった山崎と河了貂役の橋本が笑顔で並ぶ姿が収められている。
この投稿にファンからは「ステキな２人大好きです」「最高コンビすぎる」「太陽のようなコンビですね」「かわいいツーショありがとう」などの声が集まっている。
引用：「山崎賢人」Instagram（@kentooyamazaki）
※山崎賢人の「崎」は「たつさき」