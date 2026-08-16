2001年の米公開から25年。今なおカルト的人気を誇る映画『ドニー・ダーコ』が、この夏、日本のスクリーンに帰ってくる。2026年8月22日（土）・23日（日）の2日間限定で、REVIVAL by THE RIVERとしてとなるのだ。

本作は主人公ドニー・ダーコを演じたジェイク・ギレンホールにとっては、キャリア初期を代表する1本。様々なアプローチで演技に臨んできたギレンホールは、すでにこの頃から役作りに果敢に挑んでいた。2016年、英の振り返り企画にて、ギレンホール本人が明かしている。

『ドニー・ダーコ』の舞台は1988年、バージニア州ミドルセックス。高校生ドニー・ダーコは、ある夜、奇妙な声に導かれて家を抜け出す。翌朝、ゴルフ場で目を覚まして帰宅すると、彼の部屋には飛行機のエンジンが落下していた。

もしも外に出ていなければ、ドニーは確実に命を落としていた。それ以来、彼の前にはフランクという名の銀色のウサギの姿をした謎の存在が現れるようになる。

ウサギのフランク、そしてドニーとフランクの間にあるものは本作の核と言えるだろう。ギレンホールは脚本から精神的な狂気や、大人へと成長していく過程を受け取り、「ウサギと話すことはできないし、話したこともなかったんですけど」と前置きもしながら「これこそが自分が思春期に感じていたもの」と自身と重ね合わせたのだそう。

ドニーが謎めいたフランクを恐れながらも、不可思議な世界に囚われていく様子に、ギレンホールの危うくも瑞々しい才能が詰まっている。ギレンホールいわく、監督のリチャード・ケリーは、ドニーを演じる上での自由をかなり与えてくれたのだとか。その上で、ギレンホールは自らのアイデアでフランクに話しかける際の声を生み出したのだという。事実、ドニーがフランクと接するときの態度、様子にはドニーの二面性が如実に顕れている。

「フランクは現実離れした存在であると同時に、ドニーにとっては唯一の友人であり、ほっとする毛布のような存在です。だからドニーの声を、子どもが毛布に話しかけるような感じにしたんです」

By Fred Cherrygarden - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=169423727

ギレンホールは『サウスポー』『ロードハウス/孤独の街』などで見せたストイックな体作りにも定評があるが、声で雰囲気を一変させることにも長けている。『ナイトクローラー』や『ワイルドライフ』などは、日ごろは気弱な男が、自分を大きく見せ、周囲を威圧する際には声のトーンを使い分けている。声色1つでも見るものの印象を十分に左右することを、ギレンホールは『ドニー・ダーコ』撮影時からすでに気づいていたのかもしれない。

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『ドニー・ダーコ』の再上映は、2000年代に憧れた洋画作品をスクリーンによみがえらせるTHE RIVERの企画「REVIVAL by THE RIVER」第2弾として実現する。上映は2026年8月22日（土）・23日（日）の2日間、ヒューマントラストシネマ渋谷にて。米公開25周年の節目に、ドニー・ダーコの奇妙な物語が再び幕を開ける。チケットは発売中。

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