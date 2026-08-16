梅雨の時期、エアコンの除湿と冷房ではどちらの電気代が安いですか？ 冷房と除湿、どう使っていけばいいのでしょうか。

除湿には3つの方式がある

除湿は空気中の水分を取り除く機能です。温度の高い空気は水蒸気を多く含むことができますが、空気を冷やすことで水分量を減らすという仕組みです。エアコンの除湿機能には大きく分けて、以下の3つの方式があります。



・弱冷房除湿

・再熱除湿

・ハイブリッド除湿

弱冷房除湿は、空気を冷やして水分を取り除いて、水分量の減った空気をそのまま部屋に戻します。

再熱除湿は、弱冷房除湿と同様に空気をいったん冷やしますが、除湿後の空気を適温になるように加熱して部屋に戻します。

ハイブリッド除湿は、除湿後に部屋の空気を混ぜて適温に戻します。

冷房は、除湿目的ではありませんが、部屋の空気を冷やすことで、水分量を減らす効果もあります。とはいえ、第一の目的は部屋の温度を下げることですので、最近の酷暑（40度以上）の夏には欠かせない機能になってきているのではないかと感じます。

一般的に、再熱除湿は、一度冷やした空気を再び暖めて部屋に戻すため、消費電力量が多くなりやすい方式です。



暑い夏を乗り切るために

夏の日本は、太平洋高気圧に覆われ、海上から暖かく湿った空気が流れ込むため、高温多湿となります。

前述しましたが、温度の高い空気は水分を多く含む性質もあるので、空気を冷やすことで水分量も減少することになります。除湿の方式には、弱冷房除湿もありますが、部屋の温度を下げる効果は冷房に比べると弱いといえます。

一昔前までは、今のような酷暑日はあまり見られず、真夏日が一般的だったように思われますが、最近では猛暑日が何日も続くというイメージになってきています。

除湿だけでは、快適な温度まで下げることができないということも考えられます。猛暑日には、無理をせず冷房で過ごしたほうがよいのではないでしょうか。



冷房と除湿、実際の電気代はどれくらい違う？

実際の電力消費量は家電メーカーや商品によって違いますので、具体的な電気代は示すことができませんが、全国家庭電気製品 公正取引協議会の電気料金の目安は1kWhあたり31円となっています。

使用しているエアコンの消費電力が0.8kWであれば、1時間の電気代は「31円/kWh×0.8kW×1時間=24.8円」となります。

消費電力量は、機種や設定、室内外の温度・湿度などによって異なるため一律には比較できませんが、一般的に、弱冷房除湿は消費電力量が少なく、再熱除湿は多くなりやすい傾向があります。

つまり「除湿だから節約になる」というのは、間違いではありませんが、実は除湿のほうの電気代が高くなっているということもあります。ご自宅のエアコンがどの方式を採用しているかで変わってきます。

取扱説明書やメーカーの製品情報を確認するか、除湿運転にしたときに温度が下がる（弱冷房除湿タイプ）か、それほど下がらない（再熱除湿タイプ）かで、簡易的に見分けることもできます。

また、冷房時に風量を「自動」に設定しておくと、室温と設定温度の差に応じて風量が調整されるため、効率よく部屋を冷やすことができます。

サーキュレーターで空気を循環させたり、遮光カーテンで日射を防いだりといった工夫も、エアコン本体の負荷を減らすという意味で効果的です。

さらに、家の中では薄着で過ごすことや冷感タイプの下着を着けたり、ネッククーラーなどで体感温度を下げたりする工夫も大切です。



まとめ

梅雨から真夏にかけては、除湿と冷房のどちらが正解というものではなく、お使いのエアコンの除湿方式と、その日の気温・湿度に合わせて選ぶことが節約の鍵になります。

まずはご自宅のエアコンがどのタイプの除湿機能を持っているか、一度確認してみてください。そして猛暑日には無理をせず、冷房でしっかり体を守ることも忘れないようにしましょう。また、電気代の節約を考えると家の中では薄着で過ごすことや体感温度を下げる工夫も大切です。



出典

公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会 よくある質問Q&A（その他の質問：カタログなどに載っている電力料金の目安単価とは何ですか？）

執筆者 : 吉野裕一

夢実現プランナー