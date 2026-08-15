ディズニー「D23 2026」発表まとめ 『アナ雪３』『ズートピア３』『リメンバー・ミー２』など新作情報たっぷり
2年ぶりとなるディズニーファンイベント「D23：アルティメット・ディズニーファン・イベント」が、8月14日（現地時間）から3日間にわたって開催中。初日となる8月14日19時（現地時間）には、米カリフォルニア州アナハイムのホンダセンターで「Disney Entertainment Showcase」が行われ、今後の劇場公開作品およびディズニープラス配信作品に関する最新情報が発表された。
【写真】「D23 2026」で発表された新作のコンセプトアートやファーストルックなど一覧
全世界が待望した『アナと雪の女王３（仮題）』『ズートピア３（仮題）』『 Mr.インクレディブル３（仮題）』『リメンバー・ミー２（仮題）』といった強力コンテンツの続編発表から、『塔の上のラプンツェル（仮題）』と『リロ＆スティッチ２（仮題）』の実写化、そしてスター・ウォーズの劇場公開最新作『スター・ウォーズ／スターファイター』など今後、スタジオ・エンターテインメントを引っ張っていく超豪華作品、そして年末公開の最新作、ディズニー・アニメーション作品『ビリーと魔法のはじまり』やマーベル・スタジオ作品『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』などの最新映像や場面写真などが発表。その中でも、『アナと雪の女王３（仮題）』のステージで行われたライブ歌唱パフォーマンスには一番の喝采が送られた。
各スタジオのショーケースで発表された作品は以下の通り。
＜劇場公開作品＞
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ
『ビリーと魔法のはじまり』12月4日日本公開
『アナと雪の女王３（仮題）』2027年日本公開
『クレイ（原題）』2028年全米公開
『ズートピア３（仮題）』制作決定
ピクサー・アニメーション・スタジオ
『水の都のネロ』2027年春日本公開
『ゴースト・マーケット（原題）』2028年3月全米公開
『Mr.インクレディブル３（仮題）』2028年6月16日全米公開
『リメンバー・ミー２（仮題）』2029年11月全米公開
ディズニー・ライブアクション
『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』2027年日本公開
『映画 ブルーイ』2027年夏日本公開
『リロ＆スティッチ２（仮題）』2028年5月26日全米公開
『塔の上のラプンツェル（仮題）』2028年3月31日全米公開
『プリティ・プリンセス３（仮題）』全米公開決定
20世紀スタジオ
『ニュー・シンプソンズ・ムービー（原題）』2027年日本公開
マーベル・スタジオ／マーベル・テレビジョン
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』9月23日日本公開
『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』12月18日日米同時公開
『X-Men（仮題）』2028年5月5日全米公開
ルーカスフィルム
『スター・ウォーズ／スターファイター』2027年5月28日日米同時公開
＜ディズニープラス＞
ディズニープラス配信作品
『キャンプ・ロック３』2026年ディズニープラスで独占配信
『LION -王国の物語-』8月20日ディズニープラスで独占配信
『ヴィジョンクエスト』10月14日ディズニープラスで独占配信
『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン3 11月20日ディズニープラスで独占配信
『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン2 2027年1月20日ディズニープラスで独占配信
『キングダム ハーツ（仮題）』ディズニー・チャンネルで放送、ディズニープラスで配信予定
『オズワルド（原題）』2027年2月17日ディズニープラスで独占配信
『ロミーとミッシェルの場合２（仮題）』2027年ディズニープラスで独占配信
全世界が待望した『アナと雪の女王３（仮題）』『ズートピア３（仮題）』『 Mr.インクレディブル３（仮題）』『リメンバー・ミー２（仮題）』といった強力コンテンツの続編発表から、『塔の上のラプンツェル（仮題）』と『リロ＆スティッチ２（仮題）』の実写化、そしてスター・ウォーズの劇場公開最新作『スター・ウォーズ／スターファイター』など今後、スタジオ・エンターテインメントを引っ張っていく超豪華作品、そして年末公開の最新作、ディズニー・アニメーション作品『ビリーと魔法のはじまり』やマーベル・スタジオ作品『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』などの最新映像や場面写真などが発表。その中でも、『アナと雪の女王３（仮題）』のステージで行われたライブ歌唱パフォーマンスには一番の喝采が送られた。
各スタジオのショーケースで発表された作品は以下の通り。
＜劇場公開作品＞
ウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオ
『ビリーと魔法のはじまり』12月4日日本公開
『アナと雪の女王３（仮題）』2027年日本公開
『クレイ（原題）』2028年全米公開
『ズートピア３（仮題）』制作決定
ピクサー・アニメーション・スタジオ
『水の都のネロ』2027年春日本公開
『ゴースト・マーケット（原題）』2028年3月全米公開
『Mr.インクレディブル３（仮題）』2028年6月16日全米公開
『リメンバー・ミー２（仮題）』2029年11月全米公開
ディズニー・ライブアクション
『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』2027年日本公開
『映画 ブルーイ』2027年夏日本公開
『リロ＆スティッチ２（仮題）』2028年5月26日全米公開
『塔の上のラプンツェル（仮題）』2028年3月31日全米公開
『プリティ・プリンセス３（仮題）』全米公開決定
20世紀スタジオ
『ニュー・シンプソンズ・ムービー（原題）』2027年日本公開
マーベル・スタジオ／マーベル・テレビジョン
『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』9月23日日本公開
『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』12月18日日米同時公開
『X-Men（仮題）』2028年5月5日全米公開
ルーカスフィルム
『スター・ウォーズ／スターファイター』2027年5月28日日米同時公開
＜ディズニープラス＞
ディズニープラス配信作品
『キャンプ・ロック３』2026年ディズニープラスで独占配信
『LION -王国の物語-』8月20日ディズニープラスで独占配信
『ヴィジョンクエスト』10月14日ディズニープラスで独占配信
『パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々』シーズン3 11月20日ディズニープラスで独占配信
『スター・ウォーズ：アソーカ』シーズン2 2027年1月20日ディズニープラスで独占配信
『キングダム ハーツ（仮題）』ディズニー・チャンネルで放送、ディズニープラスで配信予定
『オズワルド（原題）』2027年2月17日ディズニープラスで独占配信
『ロミーとミッシェルの場合２（仮題）』2027年ディズニープラスで独占配信