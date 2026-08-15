足長っ！ 高校野球CMで話題の美女20歳、スタイルの良さ際立つ短パン姿に反響
タレントの宝持沙那が13日までにinstagramを更新。ショートパンツ姿のオフショットを披露すると、ファンから「スタイル良すぎる」「爽やか過ぎます」といった反響が寄せられた。
【写真】高校野球CMで話題の美女20歳が「スタイル抜群」 足長っ！ 美脚ショットイッキ見
宝持が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブ＆ショートパンツでカメラに笑顔を見せる姿が収められている。投稿の中で宝持は「お盆休み、天気があまり良くなさそうやけどゆっくり過ごしてください〜」とファンに呼びかけている。
彼女のソロショットにファンからは「さなちゃんスタイル良すぎる」「スゴく素敵です」「脚長いですね！」「沙那さん、爽やか過ぎます」などの声が集まっている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれ。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）
【写真】高校野球CMで話題の美女20歳が「スタイル抜群」 足長っ！ 美脚ショットイッキ見
宝持が投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、ノースリーブ＆ショートパンツでカメラに笑顔を見せる姿が収められている。投稿の中で宝持は「お盆休み、天気があまり良くなさそうやけどゆっくり過ごしてください〜」とファンに呼びかけている。
■宝持沙那（ほうもつ さな）
2006年1月10日生まれ。大阪府出身。2022年2月に芸能界入り。2023年には、第105回全国高校野球選手権記念大会CMに出演。マネジャー役を演じ脚光を浴びた。
引用：「宝持沙那」Instagram（@homotsusana）