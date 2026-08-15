摂食障害＆デートDV被害告白した美女、すそからタトゥーちらり 粋な浴衣姿に反響
自身の闘病をつづった著書が話題となったタレントの関あいかが14日、自身のInstagramw更新し、夏らしい浴衣姿を公開。夜の都会の湾景をバックにしたショットに反響が寄せられている。
【写真】摂食障害＆デートDV告白した美女が「スタイル抜群」 キュートな水着姿も
関は中学生時代にファッション誌「Hana*chu」（主婦の友社）で読者モデルとして活動。2017年にはアイフルのCM「忘れ物」篇に出演して注目を集め、モデルやグラビアとして活躍した。2023年には、自身の摂食障害の経験や、恋人からの苛烈なDVの一部始終を明かした著書『摂食障害モデル 165センチ、32キロだったわたしへ』（彩図社）を刊行した。キャバ嬢としても活躍していたが引退し、タレントとして活動している。
Instagramでは、日々の姿のほか、元モデルらしいスタイル抜群の水着姿も披露し、ファンを喜ばせている。
比較的涼しい日が続いた東京だが、関は「夏 まだ終わらないで」とつづり、浴衣姿のショットを公開。耳元の髪の毛をかきあげる右手のすそからは。肩口から手首にかけてびっしり入ったトレードマークのタトゥーがチラリ。
夏らしい関の浴衣姿には「わぁ〜素敵な浴衣がとても似合って綺麗〜」「タトゥーカッコいいですね」「かわいいぃぃああああああ」「浴衣似合う」「いつも可愛すぎます」といった声が寄せられている。
引用：「関あいか」Instagram（@aika__seki）
【写真】摂食障害＆デートDV告白した美女が「スタイル抜群」 キュートな水着姿も
関は中学生時代にファッション誌「Hana*chu」（主婦の友社）で読者モデルとして活動。2017年にはアイフルのCM「忘れ物」篇に出演して注目を集め、モデルやグラビアとして活躍した。2023年には、自身の摂食障害の経験や、恋人からの苛烈なDVの一部始終を明かした著書『摂食障害モデル 165センチ、32キロだったわたしへ』（彩図社）を刊行した。キャバ嬢としても活躍していたが引退し、タレントとして活動している。
比較的涼しい日が続いた東京だが、関は「夏 まだ終わらないで」とつづり、浴衣姿のショットを公開。耳元の髪の毛をかきあげる右手のすそからは。肩口から手首にかけてびっしり入ったトレードマークのタトゥーがチラリ。
夏らしい関の浴衣姿には「わぁ〜素敵な浴衣がとても似合って綺麗〜」「タトゥーカッコいいですね」「かわいいぃぃああああああ」「浴衣似合う」「いつも可愛すぎます」といった声が寄せられている。
引用：「関あいか」Instagram（@aika__seki）