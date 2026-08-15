フィリップ・シーモア・ホフマンの息子＆タンディ・ニュートンの娘が交際！
2014年に亡くなったオスカー俳優フィリップ・シーモア・ホフマンの息子で、俳優のクーパー・ホフマンと、タンディ・ニュートンの娘として知られる俳優のニコ・パーカーが、交際を公表した。
【写真】似てる！ 『M：I‐2』ヒロインを務めたタンディ・ニュートン＆娘のニコ・パーカー
JustJaredによると、2人はモード・アパトーの監督デビュー作『Poetic License（原題）』で共演しており、以前からロマンスの噂が囁かれていたという。
このたびクーパーが米The Hollywood Reporterのインタビューで交際を公表。「…正式に付き合い出したのは、撮影が終わった後です。僕の母親に会うため、彼女がニューヨークに来た時に、僕から彼女に恋人になってほしいと告白しました。とても素敵でしたよ」と明かしたという。
『カポーティ』（2005）でアカデミー賞主演男優賞を獲得した名優フィリップ・シーモア・ホフマンと、衣装デザイナーのミミ・オドネルを両親に持つクーパーは、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『リコリス・ピザ』（2021）で俳優デビューを果たした。今年6月に日本公開されたフランシス・ローレンス監督作『ロングウォーク』（2025）にも出演している。
一方、『ミッション:インポッシブル2』のヒロイン役や『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』などに出演し、『クラッシュ』で英国アカデミー賞助演女優賞、『ウエストワールド』でエミー賞助演女優賞を獲得したタンディ・ニュートンと、映画監督のオル・パーカーを両親に持つニコは、ティム・バートン監督の『ダンボ』（2019）で俳優デビュー。『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』（2025）などに出演している。
ちなみに二人の出会いのきっかけとなった『Poetic License（原題）』で監督デビューしたモードも、母は俳優のレスリー・マン、父は映画監督ジャド・アパトーという芸能一家の出身。本作には母が出演し、父がプロデューサーとして参加している。
なおクーパーとニコは、これまで関係を公表していなかったものの、ニコは2025年6月にインスタグラムストーリーでクーパーとの2ショットを公開。その際、赤いハートの絵文字を添えていたほか、同月に受けたTIMESのインタビューで恋人がいることを認め、「彼は優しい人」と話していた。
【写真】似てる！ 『M：I‐2』ヒロインを務めたタンディ・ニュートン＆娘のニコ・パーカー
JustJaredによると、2人はモード・アパトーの監督デビュー作『Poetic License（原題）』で共演しており、以前からロマンスの噂が囁かれていたという。
このたびクーパーが米The Hollywood Reporterのインタビューで交際を公表。「…正式に付き合い出したのは、撮影が終わった後です。僕の母親に会うため、彼女がニューヨークに来た時に、僕から彼女に恋人になってほしいと告白しました。とても素敵でしたよ」と明かしたという。
一方、『ミッション:インポッシブル2』のヒロイン役や『ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー』などに出演し、『クラッシュ』で英国アカデミー賞助演女優賞、『ウエストワールド』でエミー賞助演女優賞を獲得したタンディ・ニュートンと、映画監督のオル・パーカーを両親に持つニコは、ティム・バートン監督の『ダンボ』（2019）で俳優デビュー。『ブリジット・ジョーンズの日記 サイテー最高な私の今』（2025）などに出演している。
ちなみに二人の出会いのきっかけとなった『Poetic License（原題）』で監督デビューしたモードも、母は俳優のレスリー・マン、父は映画監督ジャド・アパトーという芸能一家の出身。本作には母が出演し、父がプロデューサーとして参加している。
なおクーパーとニコは、これまで関係を公表していなかったものの、ニコは2025年6月にインスタグラムストーリーでクーパーとの2ショットを公開。その際、赤いハートの絵文字を添えていたほか、同月に受けたTIMESのインタビューで恋人がいることを認め、「彼は優しい人」と話していた。