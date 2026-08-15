「Xめ……。絶妙におもちゃんのきゅるきゅるおめめが隠されてる」ーー。そんなお茶目なコメントとともにXへ投稿された画像が、多くのユーザーの笑いを誘っています。



【写真】Xのアイコンが両目にぴったり！ まるで「サングラスハスキー」

写っているのは、シベリアンハスキーの「おもち」ちゃん（5歳・女の子）のプロフィール画面。なんと、画面上に表示されている「Grokアイコン」と「検索アイコン」が、ヘッダー写真に写るおもちちゃんの左右の目にピッタリと重なってしまっています。まるで黒いサングラスやおもしろメガネをかけているかのような、奇跡的な配置です。



この不意打ちのハプニングに、投稿には3.3万件を超える「いいね」が殺到。「ちょうど良すぎるwww」「なんでこんなピッタリな位置に」「奇跡的すぎる」「Xは笑いを連れてきましたね」「サングラスハスキー！」「おもしろメガネをかけてるみたい」「下半期の腹よじれるほど笑った選手権、優勝」といった絶賛のコメントが相次いでいます。



まるでたぬき！？ 飼い主さんも思わず爆笑

飼い主のハスキーおもち（@Husky_Omochi）さんによると、自身のXでプロフィール画面を開いた際、偶然この表示に気づいたといいます。



「普段から、ときどき自分の投稿を見返すことがあり、このときもいつも通り何の気なしにプロフィール画面を開いたときに気づきました」



ヘッダー画像の上にGrokアイコンと検索アイコンが重なり、おもちちゃんの両目が絶妙に隠れていた光景を目にした飼い主さん。



「発見した瞬間は思わず笑ってしまいました。まるで初めからその位置に合わせて撮ったかのようにぴったり重なっていて、とても面白かったです。遠目に見ると、ハスキーというよりたぬきのように見えるのが気に入っています」と当時の心境を振り返ります。



ちなみに、ヘッダーに使用されている元写真は、おもちちゃんの愛らしい日常の一コマなのだそう。



「おもちが犬用ベッドには寝ず、わざわざ壁とベッドの間に伏せて、ベッドのへりにあごを乗せているところを撮影した写真です。想定外のベッドの使い方がおもしろく、横長の構図がヘッダーに向いていること、何よりかわいらしかったので選びました」と選定理由を明かします。



愛嬌たっぷり、おもちちゃんの魅力

そんなおもちちゃんは、感情豊かな表情も大きな魅力。特にうれしいときや期待しているときは気持ちが顔に分かりやすく表れるそうで、「ごはんの後にはいつも歯みがきガムをあげるのが習慣なのですが、おもちもそれをよくわかっており、食べ終わるとガムの置き場所のそばに近寄って、目を輝かせながら飼い主のほうを見てきます」と、想像しただけで頬がゆるむエピソードも。



さらに人懐っこさも抜群で、散歩中に出会った人にも自分から楽しそうに近づいていくのだとか。「特に犬友達の飼い主様に会ったときなどは、背中を向けて相手の足の間に収まっておすわりをし、『なでて！』と言わんばかりのポーズをします」と、ちゃっかり甘え上手な姿を見せてくれます。



普段は飼い主さんの作業机の下でのんびり過ごし、呼びかけを完全にスルーすることもしばしばというマイペースぶりですが、かまってほしいモードに入ると一転！



「遊んでほしいときや散歩に行きたくなったとき、おやつが欲しいときなど、構ってほしくなると飼い主の隣に来ておすわりをして、飼い主の腕にあごを乗せてアピールしてきます」と、たまらないデレ姿で家族をメロメロにさせているそうです。



思いがけない画面のいたずらで多くの人を笑顔にした愛犬は、今日も大好きな人のとなりで、あたたかな幸せを届けてくれています。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）