『VIVANT』純愛を貫いたチョッキー役俳優、素顔に反響「イケメンすぎる」
日曜劇場『VIVANT』（TBS系／毎週日曜21時）にチョッキー役で出演中のタイ人俳優、OHM／Tanapak Jongjaiphar（タナパック・ジョンジャイパー）が、自身のInstagramで『VIVANT』のオフショットを公開。日本語でつづった投稿に反響が集まるなか、過去の投稿には「イケメンすぎる」といった声も寄せられ、その素顔にも注目が集まっている。
【写真】チョッキー役俳優、新庄への愛を打ち明けたシーンのオフショット披露
『VIVANT』は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
タナパックが演じているのは、第2シーズンから本作に登場したタイ人実業家にしてテントのモニター・チョッキー。公安を裏切った新庄（竜星涼）を匿っていたチョッキーが、第13話では新庄への愛を打ち明ける一幕もあった。
そんなチョッキーを演じたタナパックは第13話放送後、Instagramにオフショットを公開。10日までには「今週放送されたエピソードいかがでしたか？」と豪邸爆破シーンの裏側や、共演した竜星らと並んだ3ショット、堺との共演シーンを写真で披露。さらに12日までには、堺演じる乃木から尋問されるシーンのオフショットを公開。投稿の中でタナパックは日本語で「その日すごく寒くて、僕は本当に凍えそうなくらい寒かったです。スタッフのみなさんがずっと気にかけてくださって、温かくしてくれて、本当にありがとうございました！」とつづっている。
タナパックが披露した『VIVANT』オフショットには、日本のファンからも反響が続出。「めっちゃ素敵でした」「熱くて輝いていました！最高」「愛おしすぎます」「めちゃくちゃ可愛くて大好きです」などの声が寄せられている。
一方で、新庄への恋心を隠さない“おねえキャラ”のチョッキー役で強烈なインパクトを残したタナパック本人にも注目が集まっているようだ。過去に投稿したショットには、日本のファンから「イケメンすぎる」「チョッキーめっちゃイケメン！」「先日のあなたの演技に胸を打たれました」といったコメントが寄せられている。
引用：「タナパック・ジョンジャイパー」Instagram（@homotsusana）
【写真】チョッキー役俳優、新庄への愛を打ち明けたシーンのオフショット披露
『VIVANT』は大手商社の社員にして自衛隊の特殊部隊“別班”メンバーの乃木憂助（堺）を主人公にしたアクション・アドベンチャー大作。2023年7月期に放送された第1シーズンでは、乃木が日本の公安警察をも巻き込みながら謎のテロ組織「テント」と戦う姿をスリリングに活写。壮大な映像と二転三転するストーリーが話題を呼び、社会現象を巻き起こした。第2シーズンは前作のラストシーン直後から物語が始まる。
そんなチョッキーを演じたタナパックは第13話放送後、Instagramにオフショットを公開。10日までには「今週放送されたエピソードいかがでしたか？」と豪邸爆破シーンの裏側や、共演した竜星らと並んだ3ショット、堺との共演シーンを写真で披露。さらに12日までには、堺演じる乃木から尋問されるシーンのオフショットを公開。投稿の中でタナパックは日本語で「その日すごく寒くて、僕は本当に凍えそうなくらい寒かったです。スタッフのみなさんがずっと気にかけてくださって、温かくしてくれて、本当にありがとうございました！」とつづっている。
タナパックが披露した『VIVANT』オフショットには、日本のファンからも反響が続出。「めっちゃ素敵でした」「熱くて輝いていました！最高」「愛おしすぎます」「めちゃくちゃ可愛くて大好きです」などの声が寄せられている。
一方で、新庄への恋心を隠さない“おねえキャラ”のチョッキー役で強烈なインパクトを残したタナパック本人にも注目が集まっているようだ。過去に投稿したショットには、日本のファンから「イケメンすぎる」「チョッキーめっちゃイケメン！」「先日のあなたの演技に胸を打たれました」といったコメントが寄せられている。
引用：「タナパック・ジョンジャイパー」Instagram（@homotsusana）