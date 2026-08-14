13年引きこもりの22歳男性、衝撃過去を告白「小2の時にトイレを漏らして…」
ABEMAは、“日本一のメンズコーチ”として人気を誇るYouTuber・ジョージが手がけるオリジナルリアリティショー『男磨きハウス2』#1を、13日午後10時30分より無料放送した。
【番組カット】瀕死体験を持つ31歳子供部屋おじさん
同番組は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描く、笑いあり、涙ありのコーチングリアリティーショー。昨年10月から放送したシーズン1はSNS動画の総再生数が1.3億回を超えるなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。シーズン2では、13年ぶりに引きこもりを脱して外に出た22歳“幼卒”、瀕死体験を持つ31歳子供部屋おじさん、「BreakingDown」出演経験もある18歳のお騒がせ系底辺YouTuberなど、倍率100倍の熾烈（しれつ）な書類審査とオーディションを勝ち抜いた5人が過酷な合宿に挑む。
第1話の冒頭、メンズコーチ・ジョージのもとに集まった5人の参加者。ジョージから提示されたルールは「スマホ使用禁止」「嘘をつかない」そして「俺の言うことは絶対」などとの5つのストイックな規律。これらを破ればイエローカードやレッドカードが提示され、イエローカード2枚でレッドカード1枚扱いに、そしてレッドカード3枚に達すると退場扱いとなる13日間の非情なサバイバル合宿が幕を開けた。
早くも彼らの弱さの根源が明らかに。およそ13年間、家の外に出られずゲームやインターネットの世界に逃げ込み続けていた22歳の加瀬オレオ。なぜ引きこもるようになってしまったのか、そのきっかけについて、「小学校2年生の授業中にトイレを漏らしてしまった。それがトラウマになり学校に行かなくなった」と衝撃過去を告白した。
その夜、同じ痛みや不器用さを共有するメンバーたちに対し、オレオは「今日からしゃべれるように頑張る」「敬語をやめてみる」とコミュニケーション能力の改善へ向け、一歩を踏み出す感動的な場面も。しかし、消灯から30分後、オレオはトイレに閉じこもり「帰りたい…家に帰りたい…」と涙ながらに悲痛な声を繰り返し漏らす事態が発生し…。
さらに過酷な2日目の登山ミッション中、初日からマナーの甘さが目立っていた18歳のYouTuber・ひかぴーがある重大なルール違反を犯してしまう。これに激怒したメンズコーチ・ジョージから突きつけられたのは、なんと早速今シーズン初となる非情な一発レッドカード!?
【番組カット】瀕死体験を持つ31歳子供部屋おじさん
同番組は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描く、笑いあり、涙ありのコーチングリアリティーショー。昨年10月から放送したシーズン1はSNS動画の総再生数が1.3億回を超えるなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ。シーズン2では、13年ぶりに引きこもりを脱して外に出た22歳“幼卒”、瀕死体験を持つ31歳子供部屋おじさん、「BreakingDown」出演経験もある18歳のお騒がせ系底辺YouTuberなど、倍率100倍の熾烈（しれつ）な書類審査とオーディションを勝ち抜いた5人が過酷な合宿に挑む。
早くも彼らの弱さの根源が明らかに。およそ13年間、家の外に出られずゲームやインターネットの世界に逃げ込み続けていた22歳の加瀬オレオ。なぜ引きこもるようになってしまったのか、そのきっかけについて、「小学校2年生の授業中にトイレを漏らしてしまった。それがトラウマになり学校に行かなくなった」と衝撃過去を告白した。
その夜、同じ痛みや不器用さを共有するメンバーたちに対し、オレオは「今日からしゃべれるように頑張る」「敬語をやめてみる」とコミュニケーション能力の改善へ向け、一歩を踏み出す感動的な場面も。しかし、消灯から30分後、オレオはトイレに閉じこもり「帰りたい…家に帰りたい…」と涙ながらに悲痛な声を繰り返し漏らす事態が発生し…。
さらに過酷な2日目の登山ミッション中、初日からマナーの甘さが目立っていた18歳のYouTuber・ひかぴーがある重大なルール違反を犯してしまう。これに激怒したメンズコーチ・ジョージから突きつけられたのは、なんと早速今シーズン初となる非情な一発レッドカード!?