映画『シェルター』吹替版上映決定 ステイサムボイス山路和弘も絶賛「やはりステイサムはやってくれる。最高！」
ジェイソン・ステイサム主演映画『シェルター』の日本語吹替版上映が決まった。併せて、主人公メイソンと少女ジェシーの吹替版本編映像が、2人の声を演じる山路和弘と石見舞菜香のコメントと共に解禁となった。
【動画】ステイサムと少女の絆を山路和弘＆石見舞菜香の演技が彩る 本編映像
本作は、ジェイソン・ステイサム演じる国家の“抹殺リスト”に載った元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。コミカルさを排し、リアルな銃撃戦や近接格闘、ブービートラップを駆使したサバイバル描写を通して、ステイサムが“孤高のアウトロー”へと原点回帰を果たす。
一方で、嵐で唯一の肉親を失った少女ジェシーを守りながら逃避行を続けるなか、心に傷を負った二人が互いを支え合い、父娘のような絆で結ばれていくドラマも本作の大きな見どころ。ジェシー役には、『ハムネット』で注目を集めた新星ボディ・レイ・ブレスナックが抜てきされた。さらに、メイソンをしつこく追う元MI6長官マナフォート役を英国の名優ビル・ナイが務める。監督はリック・ローマン・ウォー。
日本語吹替版では、ジェイソン・ステイサム演じる元特殊部隊員マイケル・メイソン役を、数々のステイサム作品でおなじみの山路和弘が担当。さらに、天涯孤独となった少女ジェシー役を石見舞菜香、ビル・ナイ演じる元MI6長官マナフォート役を千葉繁が務める。
吹替版本編映像では、国家から"抹殺リスト"に載せられたメイソンがMI6の急襲部隊を即時制裁し、ジェシーと共に孤島を脱出。英国本土へ乗り込んだ直後の一幕だ。追われる身となった二人は、人気のない民家へ身を潜め、逃走に必要な車を確保するため、メイソンは住人の隙をうかがう。
その間、見張りを任されたジェシーへ手渡されたのは、少女の体にはあまりにも大きなライフル。メイソンは「体にくっつけて、銃身は下に向けろ。引き金に指はかけるな」と、不器用ながらも丁寧に銃の扱いを教え、その場を離れる。
しかし、歩き出してもなお気が気ではない。何度も立ち止まってはジェシーを振り返り、その様子を確認してしまうメイソン。かつて“最強の精密機械”の異名を取った元特殊部隊員らしい冷静な判断力を持ちながらも、大切な少女を案じるその姿は、これまでのステイサム作品ではあまり見ることのできなかったほほ笑ましい一面だ。
巨大なライフルを必死に抱えるジェシーと、つい心配で後ろを振り返ってしまうメイソン。その何気ないやりとりからは、血のつながりはなくとも、少しずつ育まれていく二人の信頼関係が感じられる。本作が単なるアクション映画ではなく、一人の孤独な男と少女が"家族"になっていく物語であることを象徴するシーンとなっている。
"最強の男"メイソンと、天涯孤独の少女ジェシー。少しずつ育まれていく二人の絆を、山路和弘の深みある低音と、石見舞菜香の繊細でみずみずしい演技が温かく彩る。
山路は本作について、「『この子がヒロインか……』。冒頭ではやや物足りなく感じたジェシーが、物語が進むにつれてじわじわと魅力を増し、すっかり惹き込まれました。映画全体には、特に前半、ドキュメンタリーのような空気感が漂っていて、とても不思議な世界観があります。そして、やはりステイサムはやってくれる。最高！ 一推し！」とコメント。
ジェシー役の石見舞菜香は「吹き替えの経験がまだ浅く緊張していましたが、とても丁寧に収録していただきました。ジェシーは息遣いで感情を表現する繊細なシーンが多く、台本にない部分もたくさん息のお芝居を入れさせていただきました。」とアフレコを振り返り、「静と動のギャップがとても魅力的な作品です。かっこいいアクションシーンはもちろんですが、メイソンとジェシーの関係が少しずつ変化していく人間ドラマにもぜひ注目していただけたら嬉しいです。」と作品の見どころを語った。
映画『シェルター』は、8月28日より全国公開。
※山地和弘と石見舞菜香のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山地和弘
「この子がヒロインか…」。冒頭やや物足りなく感じた地味めの少女ジェシーが、じわじわと魅力が溢れてきてたまらない。すっかりハマった。物語は政治絡みの所為か映画全体が、特に前半がドキュメンタリーの様な色合いを醸し出し進んでゆく。
音声音響の抑え方が、より不思議な世界へと深くいざなってくれている気がした。
そしてやはり、ステイサムはやってくれる。最高！一推し！
■石見舞菜香
――アフレコ収録を終えられての感想、またジェシーを演じての感想を教えてください。
現場は全体での収録ではなく、少人数での収録でした。
まだまだ吹き替えの経験が浅く、ドキドキ現場に向かったのですが、とても丁寧に録っていただきました。
ジェシーは、息遣いで感情を表現する繊細なシーンが多く、台本にないところもたくさん息のお芝居をいれさせていただきました。
――公開を楽しみにしている方へのメッセージを教えてください。
静と動のギャップがとても魅力的に感じられる映画だなと感じています。
かっこいいアクションシーンはもちろんですが、メイソンとジェシーの関係の変化など、人間模様もぜひ注目してみていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします！
【動画】ステイサムと少女の絆を山路和弘＆石見舞菜香の演技が彩る 本編映像
本作は、ジェイソン・ステイサム演じる国家の“抹殺リスト”に載った元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。コミカルさを排し、リアルな銃撃戦や近接格闘、ブービートラップを駆使したサバイバル描写を通して、ステイサムが“孤高のアウトロー”へと原点回帰を果たす。
日本語吹替版では、ジェイソン・ステイサム演じる元特殊部隊員マイケル・メイソン役を、数々のステイサム作品でおなじみの山路和弘が担当。さらに、天涯孤独となった少女ジェシー役を石見舞菜香、ビル・ナイ演じる元MI6長官マナフォート役を千葉繁が務める。
吹替版本編映像では、国家から"抹殺リスト"に載せられたメイソンがMI6の急襲部隊を即時制裁し、ジェシーと共に孤島を脱出。英国本土へ乗り込んだ直後の一幕だ。追われる身となった二人は、人気のない民家へ身を潜め、逃走に必要な車を確保するため、メイソンは住人の隙をうかがう。
その間、見張りを任されたジェシーへ手渡されたのは、少女の体にはあまりにも大きなライフル。メイソンは「体にくっつけて、銃身は下に向けろ。引き金に指はかけるな」と、不器用ながらも丁寧に銃の扱いを教え、その場を離れる。
しかし、歩き出してもなお気が気ではない。何度も立ち止まってはジェシーを振り返り、その様子を確認してしまうメイソン。かつて“最強の精密機械”の異名を取った元特殊部隊員らしい冷静な判断力を持ちながらも、大切な少女を案じるその姿は、これまでのステイサム作品ではあまり見ることのできなかったほほ笑ましい一面だ。
巨大なライフルを必死に抱えるジェシーと、つい心配で後ろを振り返ってしまうメイソン。その何気ないやりとりからは、血のつながりはなくとも、少しずつ育まれていく二人の信頼関係が感じられる。本作が単なるアクション映画ではなく、一人の孤独な男と少女が"家族"になっていく物語であることを象徴するシーンとなっている。
"最強の男"メイソンと、天涯孤独の少女ジェシー。少しずつ育まれていく二人の絆を、山路和弘の深みある低音と、石見舞菜香の繊細でみずみずしい演技が温かく彩る。
山路は本作について、「『この子がヒロインか……』。冒頭ではやや物足りなく感じたジェシーが、物語が進むにつれてじわじわと魅力を増し、すっかり惹き込まれました。映画全体には、特に前半、ドキュメンタリーのような空気感が漂っていて、とても不思議な世界観があります。そして、やはりステイサムはやってくれる。最高！ 一推し！」とコメント。
ジェシー役の石見舞菜香は「吹き替えの経験がまだ浅く緊張していましたが、とても丁寧に収録していただきました。ジェシーは息遣いで感情を表現する繊細なシーンが多く、台本にない部分もたくさん息のお芝居を入れさせていただきました。」とアフレコを振り返り、「静と動のギャップがとても魅力的な作品です。かっこいいアクションシーンはもちろんですが、メイソンとジェシーの関係が少しずつ変化していく人間ドラマにもぜひ注目していただけたら嬉しいです。」と作品の見どころを語った。
映画『シェルター』は、8月28日より全国公開。
※山地和弘と石見舞菜香のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山地和弘
「この子がヒロインか…」。冒頭やや物足りなく感じた地味めの少女ジェシーが、じわじわと魅力が溢れてきてたまらない。すっかりハマった。物語は政治絡みの所為か映画全体が、特に前半がドキュメンタリーの様な色合いを醸し出し進んでゆく。
音声音響の抑え方が、より不思議な世界へと深くいざなってくれている気がした。
そしてやはり、ステイサムはやってくれる。最高！一推し！
■石見舞菜香
――アフレコ収録を終えられての感想、またジェシーを演じての感想を教えてください。
現場は全体での収録ではなく、少人数での収録でした。
まだまだ吹き替えの経験が浅く、ドキドキ現場に向かったのですが、とても丁寧に録っていただきました。
ジェシーは、息遣いで感情を表現する繊細なシーンが多く、台本にないところもたくさん息のお芝居をいれさせていただきました。
――公開を楽しみにしている方へのメッセージを教えてください。
静と動のギャップがとても魅力的に感じられる映画だなと感じています。
かっこいいアクションシーンはもちろんですが、メイソンとジェシーの関係の変化など、人間模様もぜひ注目してみていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします！