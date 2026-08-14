バレーボール五輪出場権を懸けたアジア選手権をフジテレビで8.21より地上波独占中継！
フジテレビでは、8月21日から『買取大吉 バレーボール アジア選手権2026』日本戦をゴールデン帯にて地上波独占中継する。8月21日〜30日に女子大会、9月4日〜13日に男子大会が開催され、アジアの頂点とオリンピック出場権をかけた熱戦が繰り広げられる。
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アジアの強豪が集結する本大会は、アジア王者の称号、優勝チームには2028年ロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられる日本代表にとって重要な戦い。オリンピック出場への最短ルートとなるだけに、各チームにとって1試合も負けられない真剣勝負に。
9月4日から開幕する男子大会の組み合わせ抽選会が8月11日にお台場・フジテレビで行われ、男子日本代表はPOOL Aに入り、オーストラリア、バーレーン、オマーンと対戦することが決定した。
予選の試合日程は、9月4日に第1試合、9月6日に第2試合、9月8日に第3試合が行われる。また、男子日本代表が予選ラウンドを勝ち進めば、9月11日に準々決勝、9月12日に準決勝、そして決勝および3位決定戦は9月13日に行われる。
女子の組み合わせ抽選会は先日行われており、日本はPOOL Cで、ベトナム、韓国、香港と対戦することが決定している。
このたび、予選の試合日程が決まり、初戦となる8月21日の第1試合は香港と対戦することが決定した。8月23日の第2試合は韓国、8月25日の第3試合はベトナムと対戦する。
女子・男子ともに日本戦予選ラウンド全3試合をフジテレビ系で19時から生中継する。さらにTVer・FODプレミアムでも日本代表戦の全試合を配信することが決定した。
また、フジテレビONE／TWO／NEXTでも放送する。TVerでは日本代表戦の全試合を無料配信し、スマートフォンやタブレットをはじめ、コネクテッドTV（テレビアプリ）でも視聴可能。地上波中継の終了後、選手インタビューや試合解説などTVer限定のオリジナルコンテンツを配信予定（試合展開や放送スケジュールによって変更となる場合があり）。試合直後のフルマッチやハイライトの見逃し配信も実施する。
『買取大吉 バレーボール アジア選手権2026』は、フジテレビ系にて日本戦をゴールデン帯に地上波独占中継。放送日程は以下の通り。
＜『買取大吉 バレーボール アジア選手権2026』放送日程＞
女子：8月21日〜30日
男子：9月4日〜13日
＜女子日本代表 放送日程＞
・8月21日 日本×香港
・8月23日 日本×韓国
・8月25日 日本×ベトナム
＜男子日本代表 放送日程＞
・9月4日 予選ラウンド第1試合
・9月6日 予選ラウンド第2試合
・9月8日 予選ラウンド第3試合
※各日程の対戦チームは後日発表
＜参加チーム（順不同）＞
女子：日本、イラク、イラン、インドネシア、オーストラリア、カザフスタン、韓国、タイ、台湾、中国、ベトナム、香港
男子：日本、イラン、インド、オーストラリア、オマーン、カタール、韓国、タイ、台湾、中国、ニュージーランド、バーレーン
＜開催場所＞
女子：中国・天津
男子：福岡県・北九州市立総合体育館
アジアバレーボール連盟主催の大会。アジアの中で世界ランク上位12チームが出場。予選リーグを戦い、上位8チームが決勝トーナメントに進出。優勝チームが「2028年ロサンゼルスオリンピック」の出場権を獲得する（アジア選手権の優勝チームにオリンピック出場権が与えられるのは今大会から）。
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アジアの強豪が集結する本大会は、アジア王者の称号、優勝チームには2028年ロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられる日本代表にとって重要な戦い。オリンピック出場への最短ルートとなるだけに、各チームにとって1試合も負けられない真剣勝負に。
予選の試合日程は、9月4日に第1試合、9月6日に第2試合、9月8日に第3試合が行われる。また、男子日本代表が予選ラウンドを勝ち進めば、9月11日に準々決勝、9月12日に準決勝、そして決勝および3位決定戦は9月13日に行われる。
女子の組み合わせ抽選会は先日行われており、日本はPOOL Cで、ベトナム、韓国、香港と対戦することが決定している。
このたび、予選の試合日程が決まり、初戦となる8月21日の第1試合は香港と対戦することが決定した。8月23日の第2試合は韓国、8月25日の第3試合はベトナムと対戦する。
女子・男子ともに日本戦予選ラウンド全3試合をフジテレビ系で19時から生中継する。さらにTVer・FODプレミアムでも日本代表戦の全試合を配信することが決定した。
また、フジテレビONE／TWO／NEXTでも放送する。TVerでは日本代表戦の全試合を無料配信し、スマートフォンやタブレットをはじめ、コネクテッドTV（テレビアプリ）でも視聴可能。地上波中継の終了後、選手インタビューや試合解説などTVer限定のオリジナルコンテンツを配信予定（試合展開や放送スケジュールによって変更となる場合があり）。試合直後のフルマッチやハイライトの見逃し配信も実施する。
『買取大吉 バレーボール アジア選手権2026』は、フジテレビ系にて日本戦をゴールデン帯に地上波独占中継。放送日程は以下の通り。
＜『買取大吉 バレーボール アジア選手権2026』放送日程＞
女子：8月21日〜30日
男子：9月4日〜13日
＜女子日本代表 放送日程＞
・8月21日 日本×香港
・8月23日 日本×韓国
・8月25日 日本×ベトナム
＜男子日本代表 放送日程＞
・9月4日 予選ラウンド第1試合
・9月6日 予選ラウンド第2試合
・9月8日 予選ラウンド第3試合
※各日程の対戦チームは後日発表
＜参加チーム（順不同）＞
女子：日本、イラク、イラン、インドネシア、オーストラリア、カザフスタン、韓国、タイ、台湾、中国、ベトナム、香港
男子：日本、イラン、インド、オーストラリア、オマーン、カタール、韓国、タイ、台湾、中国、ニュージーランド、バーレーン
＜開催場所＞
女子：中国・天津
男子：福岡県・北九州市立総合体育館
アジアバレーボール連盟主催の大会。アジアの中で世界ランク上位12チームが出場。予選リーグを戦い、上位8チームが決勝トーナメントに進出。優勝チームが「2028年ロサンゼルスオリンピック」の出場権を獲得する（アジア選手権の優勝チームにオリンピック出場権が与えられるのは今大会から）。