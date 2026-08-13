グラビア話題44歳・元NHKの竹中知華アナ、抜群プロポーションで大胆な衣装「美しすぎる」「すっっごい」
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが13日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が寄せられた。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
そんな彼女が今回投稿したのは、抜群のスタイルが印象的な写真集のオフショット。「最近、物思いにふける時間が増えました。お盆休み、ゆったりしながら見てもらえたら嬉しいです 『Born to be TOMOKA』 『TOMOKA THE LAST』」とつづった。ファンからは「美しすぎる」「すっっごい」などの声が相次いでいる。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。2月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
そんな彼女が今回投稿したのは、抜群のスタイルが印象的な写真集のオフショット。「最近、物思いにふける時間が増えました。お盆休み、ゆったりしながら見てもらえたら嬉しいです 『Born to be TOMOKA』 『TOMOKA THE LAST』」とつづった。ファンからは「美しすぎる」「すっっごい」などの声が相次いでいる。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@tomoka119）