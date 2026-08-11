【収納術】目からウロコ！ライフさんのパズルのような収納術
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「【シニアライフ】片付け実況中継！暮らしが2倍楽しくなる方法、暮らしのヒント」と題した動画を公開しました。動画では、ライフさんが自身の経験をもとに、日々の片付けをパズルのように楽しむ独自の収納術や考え方を披露しています。
冒頭、部屋をスッキリさせたい一方で「『片付けなくちゃ』と思うとストレスは溜まってしまいます」と悩みを共有。そこで、片付けを「やらなければいけない仕事」や「家事」と考えず、「片付け自体を楽しむ」「面白い作業と考える」という視点を紹介しています。空いたスペースにどんなピースが収まるのか、「面白いパズルのようなもの」だと語っています。
動画の中盤からは、実践としてキッチン周りの整理に取り掛かります。棚の中で場所を取っていた大きな瓶から、中身のびわ種酒を小ぶりの瓶に移し替え、棚を空にする様子が収められています。その後、移し替えた瓶はレンジ下の収納庫へ移動させ、空いた元の棚には、キッチンに剥き出しになっていた洗剤等の入ったケースを収納しました。
さらに、紙の手提げ袋を活用して手頃なケースを作るアイデアも紹介しています。汚れたり必要がなくなったりした時に「気軽に処分できるのでとても重宝します」と述べ、泥付きの野菜などをストックするケースとして活用。これも空いたキッチンの足元スペースへ移動させ、キッチン全体がスッキリと整理されました。
「やっぱり片付けは楽しいものです」という言葉の通り、考え方を少し変えるだけで、家事の時間が豊かなひとときに変わる様子が伝わってきます。キッチンの収納や日々の片付けを前向きに捉えたい時に、ぜひ買い物や作業の参考にしてみてはいかがでしょうか。
冒頭、部屋をスッキリさせたい一方で「『片付けなくちゃ』と思うとストレスは溜まってしまいます」と悩みを共有。そこで、片付けを「やらなければいけない仕事」や「家事」と考えず、「片付け自体を楽しむ」「面白い作業と考える」という視点を紹介しています。空いたスペースにどんなピースが収まるのか、「面白いパズルのようなもの」だと語っています。
動画の中盤からは、実践としてキッチン周りの整理に取り掛かります。棚の中で場所を取っていた大きな瓶から、中身のびわ種酒を小ぶりの瓶に移し替え、棚を空にする様子が収められています。その後、移し替えた瓶はレンジ下の収納庫へ移動させ、空いた元の棚には、キッチンに剥き出しになっていた洗剤等の入ったケースを収納しました。
さらに、紙の手提げ袋を活用して手頃なケースを作るアイデアも紹介しています。汚れたり必要がなくなったりした時に「気軽に処分できるのでとても重宝します」と述べ、泥付きの野菜などをストックするケースとして活用。これも空いたキッチンの足元スペースへ移動させ、キッチン全体がスッキリと整理されました。
「やっぱり片付けは楽しいものです」という言葉の通り、考え方を少し変えるだけで、家事の時間が豊かなひとときに変わる様子が伝わってきます。キッチンの収納や日々の片付けを前向きに捉えたい時に、ぜひ買い物や作業の参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
なんだか少し、疲れていませんか。 ここは、人生を軽くしていく場所です。 いつもご視聴ありがとうございます。 1960年生まれのライフです。 このチャンネルでは、 🌿 暮らしを軽くする工夫 🌿 心が少し軽くなる考え方 🌿 夫婦ふたりの穏やかな日常 をテーマに、3日に一度、18時に動画をお届けしています。 子どもたちが独立し、現在は夫とふたり暮らしです。 60代になってから、持ち物を減らしたり、家事のやり方を見直したり、無理な頑張りを手放したり。 当たり前だと思っていたことを少しずつ変えてきました。 すると、暮らしだけでなく、気持ちまで軽くなりました。 このチャンネルでは、部屋のこと、お金のこと、人との距離感のこと。 そして人生後半を心地よく過ごすための小さな工夫を、日々の暮らしを通してお話ししています。 🌷 暮らしを軽くするヒント 🌷 心が少し軽くなる考え方 🌷 夫婦ふたり暮らしの日常 🌷 人生後半を心地よく楽しむ工夫 「年を重ねても、人生はもっと軽やかにできる」 同世代の方へ。 そして、これからを心地よく生きていきたい方へ。 ここが、少し肩の力を抜ける場所になれたらうれしいです。 ──────────────── 📕 著書 『64歳、やめて捨てたら手に入った、幸せな暮らし』（扶桑社） https://www.amazon.jp/dp/4594099017 📷 Instagram（お仕事のご依頼はこちら） https://www.instagram.com/happy_senior1960 🎵 BGMについて 音楽生成AI「SUNO」による音源を一部の動画で使用しています。 https://www.suno.ai/ ──────────────── 🌸 チャンネル登録はこちら https://www.youtube.com/@60life 3日に一度、18時。 一日の終わりに、そっと整う時間をお届けしています。 またここで、お会いできたらうれしいです
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