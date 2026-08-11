2012年に亡くなった歌手ホイットニー・ヒューストンさんの初のバービー人形が発売された。生きていれば63歳の誕生日となる8月9日に披露されたバービーは、1987年のヒット曲「すてきなSomebody」のミュージックビデオで見せた鮮やかなスタイルを再現、明るい紫のドレス、大ぶりのイヤリング、カラフルなメイクを身にまとい、マイクスタンドも添えられている。



【写真】衣装や髪形もなつかしい！バービー人形になったホイットニーさん

バービーの公式インスタグラムでは「『ザ・ヴォイス』が今、『ザ・ドール』に」とコメントし、画像も掲載した。



遺産管理団体を率いるホイットニーさんの義理の姉パットさんによると、ホイットニーさんの人形についての話し合いは、ホイットニーさんが亡くなるずっと前から始まっていたという。



パットさんは「ピープル」にこう語った。「ホイットニーはこれまで、何かをきちんと公認したことがなかったんです。彼女のブランドについて話し合い始めて…マテルの人形の話が出たのは20年前でした」



パットさんは、この人形がホイットニーさんという存在の本質を捉えていると考えている。「彼女の曲は、世代を象徴するものであり、数々の記録を打ち立ててきました。多くの人の心に触れてきたんです」「時代を超えて、何百万もの人生のサウンドトラックになってきました。だからこそ、このバービーは彼女の並外れた功績にふさわしい記念になると思います」



人形は、アトランタで開催された第5回「レガシー・オブ・ラブ・ガラ」でお披露目され、アメリカでは現在ターゲットの実店舗のほか、アマゾン、ウォルマート、ターゲット、マテルのサイトで購入できる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）