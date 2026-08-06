FC東京、日本代表DF長友佑都の来場を発表！ J1開幕戦でキックオフ前に挨拶…去就にも注目
FC東京は6日、明治安田J1リーグ第1節・FC町田ゼルビア戦（味の素スタジアム／19時キックオフ）に、FIFAワールドカップ2026を戦った日本代表DF長友佑都が来場すると発表した。また試合前には、FIFAワールドカップ2026を戦った長友と韓国代表GKキム・スンギュへの花束贈呈が実施される。
同日18時40分頃からは長友が来場者へ挨拶を行う予定。5大会連続5度目のワールドカップを戦った長友は、現時点で去就を明らかにしておらず、今回の挨拶でどのような言葉を発するのかにも注目が集まる。長友は決勝トーナメント1回戦のブラジル代表戦翌日に取材対応で「4年間燃え続けていた炎が消えている状態」と心境を吐露。「自分の心と会話して、この先のことは決めたい」と話していた。
長友佑都選手からのご挨拶
時間：18時40分頃（予定）
場所：メイン側ピッチレベル
花束贈呈
時間：19時頃（キックオフ前）
場所：メイン側ピッチレベル
同日18時40分頃からは長友が来場者へ挨拶を行う予定。5大会連続5度目のワールドカップを戦った長友は、現時点で去就を明らかにしておらず、今回の挨拶でどのような言葉を発するのかにも注目が集まる。長友は決勝トーナメント1回戦のブラジル代表戦翌日に取材対応で「4年間燃え続けていた炎が消えている状態」と心境を吐露。「自分の心と会話して、この先のことは決めたい」と話していた。
長友佑都選手からのご挨拶
時間：18時40分頃（予定）
場所：メイン側ピッチレベル
花束贈呈
時間：19時頃（キックオフ前）
場所：メイン側ピッチレベル