LiSA、バッテリィズにエスコートされずにぽつり エースは弁明「信頼の証です」
俳優の千葉雄大、鈴木愛理、お笑いコンビのバッテリィズ（エース、寺家）、歌手のLiSAが5日、都内で行われたアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【全身ショット】きれい…浴衣姿で華やかなLiSA
イベント前にはイエローカーペットも行われ、鈴木を千葉が優しくエスコート。一方、LiSAはバッテリィズにエスコートされなかった。LiSAは「結構、早足で行かれてしまった。『待って！』と言っちゃいました」とぽつりとこぼすと、エースは「すみません！信頼の証です。『これぐらいは大丈夫だろう』と」と弁明。一方、寺家は「そんな余裕が全くなかったです」と正直に話して笑わせていた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
イベントには、松平健、山寺宏一、笑福亭鶴瓶も参加した。
【全身ショット】きれい…浴衣姿で華やかなLiSA
イベント前にはイエローカーペットも行われ、鈴木を千葉が優しくエスコート。一方、LiSAはバッテリィズにエスコートされなかった。LiSAは「結構、早足で行かれてしまった。『待って！』と言っちゃいました」とぽつりとこぼすと、エースは「すみません！信頼の証です。『これぐらいは大丈夫だろう』と」と弁明。一方、寺家は「そんな余裕が全くなかったです」と正直に話して笑わせていた。
イベントには、松平健、山寺宏一、笑福亭鶴瓶も参加した。