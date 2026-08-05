鈴木愛理、華やかな浴衣姿 初のアニメ吹き替えに挑戦で「ドキドキ」
俳優・歌手の鈴木愛理が5日、都内で行われたアニメーション映画『ミニオンズ＆モンスターズ』（8月7日公開）のジャパンプレミアに参加した。
【全身ショット】かわいすぎる…はなやかな浴衣姿の鈴木愛理
イベントには、デビー役の鈴木のほか。松平健（マックス役）、千葉雄大（ドート役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらに、サプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
華やかな浴衣姿で登場した鈴木。「吹き替えの声優さんをやるのは初めてで。映画を観て、自分でもドキドキしていたんですが、これが皆さんの元に届くと思うと、すごく楽しみな夏になりそうです」と笑顔で話していた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。
【全身ショット】かわいすぎる…はなやかな浴衣姿の鈴木愛理
イベントには、デビー役の鈴木のほか。松平健（マックス役）、千葉雄大（ドート役）、山寺宏一（グーミー役）、バッテリィズのエース（フィリップス）と寺家（ハワード役）が出席。さらに、サプライズでグルー役の笑福亭鶴瓶も登壇した。
華やかな浴衣姿で登場した鈴木。「吹き替えの声優さんをやるのは初めてで。映画を観て、自分でもドキドキしていたんですが、これが皆さんの元に届くと思うと、すごく楽しみな夏になりそうです」と笑顔で話していた。
本作は、人気アニメーション『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズの最新作。原始時代から最強最悪のボスを求めてさすらうミニオンズが、たどり着いた“映画の都”ハリウッドが舞台。映画スタジオに忍び込んだ彼らは、自ら“モンスター映画”を作ろうと奮闘し、本物のモンスターを召喚。しかし現れたのは想定外の存在で、予測不能の大騒動へと発展していく。